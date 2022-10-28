Воював в Іраку й Афганістані: бійців ЗСУ готуватиме польський генерал

ЄС організував Місію військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) для зміцнення військового потенціалу. За словами глави Міноборони Польщі, те, що проєкт очолила його країна, говорить про визнання позиції Польщі на міжнародній арені.

Related video

Польського генерала Петра Тритека призначено керівником місії Євросоюзу з координування навчання українських військовослужбовців. Про це повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак у Twitter.

"Генерал-майор Петро Тритек очолить міжнародну місію підготовки українських військових. Він координуватиме навчальні заходи для українських військовослужбовців. Це величезна відповідальність, але також і визнання позиції Польщі на міжнародній арені", — йдеться у повідомленні міністра.

Про 51-річного Тритека відомо, що він проходив службу в Іраку й Афганістані.

У жовтні керівництво ЄС вирішило організувати Місію військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine), мета якої полягає у зміцненні військового потенціалу країни.

Проєкт ініційований на тлі прагнення країн заходу посилити підтримку Києва.

Хто такий Петро Тритек?

У 2006 році проходив службу в складі 6-ї ротації Польського військового контингенту в Іраку, обіймав посаду начальника оперативного відділу. У 2008/2009 рр. служив у складі польського підрозділу в Афганістані на посаді керівника контингенту.

З 4 лютого 2019 року генерал обіймав посаду заступника начальника Управління планування і планування розвитку ЗС Генерального штабу Війська Польського. З 1 жовтня 2020 року очолив 11 бронекавалерійську дивізію.

Відомо, що генерал цікавиться питаннями, пов'язаними з безпекою та історією армії.

Раніше Фокус повідомляв, що російські військові використовують мобілізованих у Херсонській області. Проте, за оцінками британської розвідки, це не допоможе. Російське командування, зважаючи на все, керується тими міркуваннями, що погано підготовлені російські військовослужбовці в Україні можуть у найкращому разі оборонятися, але не наступати.

Нагадаємо, що ЗС РФ втратили можливості для наступу в Україні з літа 2022 року. Військові аналітики посилаються на ту обставину, що росіянам під Балаклією не вистачало особового складу: батальйон був укомплектований лише на 19,6%.