ВС РФ используют мобилизованных в Херсоне, но это не поможет, — британская разведка

По данным Минобороны Великобритании, российское командование, скорее всего, исходит из соображений, что малочисленные и плохо обученные войска в Украине могут только обороняться, а не наступать.

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Минобороны Великобритании заявило, что ВС РФ, судя по всему пополнили некоторые из своих подразделений мобилизованными резервистами в западном районе от реки Днепр, который протекает через Херсон. Такое решение объясняется крайне малочисленным личным составом. Об этом сообщается в ежедневной сводке британской разведки.

"В сентябре российские офицеры отмечали, что тактические подразделения в районе Херсона состоят из 6-8 человек, тогда как нужно по 100", — говорится в сообщении.

В последние два месяца наблюдался переход российских наземных сил к долгосрочному обустройству оборонительных позиций на большей части оккупированных территорий в Украине. Скорее всего, ВС РФ исходят из соображений, что малочисленные и плохо обученные войска в Украине могут только обороняться, а не наступать.

[ + – ] Сводка британской разведки

"Даже если РФ удастся укрепить оборонительные позиции, они все равно будут уязвимы. Чтобы перехватить инициативу, понадобятся высококлассные мобильные силы, способные противостоять прорывам украинских войск и проводить масштабные наступательные операции", — отмечают представители разведки Великобритании.

Ранее Фокус сообщал, что артиллеристы гаубицы М777 рассказали о событиях на юге и более чем 200 уничтоженных целях. Меткими ударами ВСУ ликвидировали не только вражеские САУ и танки, но и две установки С-400.

Напомним, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов.