ЗС РФ використовують мобілізованих у Херсоні, але це не допоможе, — британська розвідка

За даними Міноборони Великобританії, російське командування, найімовірніше, виходить з міркувань, що нечисленні та погано навчені війська в Україні можуть лише оборонятися, а не наступати.

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Міноборони Великобританії заявило, що ЗС РФ, з огляду на все, поповнили деякі зі своїх підрозділів мобілізованими резервістами в західному районі від річки Дніпро, що протікає через Херсон. Таке рішення пояснюється вкрай нечисленним особовим складом. Про це повідомляється у щоденному зведенні британської розвідки.

"У вересні російські офіцери зазначали, що тактичні підрозділи в районі Херсона складаються з 6-8 осіб, тоді як потрібно по 100", — йдеться у повідомленні.

Останні два місяці спостерігався перехід російських наземних сил до довгострокового облаштування оборонних позицій на більшій частині окупованих територій в Україні. Найімовірніше, ЗС РФ виходять із міркувань, що нечисленні та погано навчені війська в Україні можуть лише оборонятися, а не наступати.

[ + – ] Зведення британської розвідки

"Навіть якщо РФ вдасться зміцнити оборонні позиції, вони все одно будуть уразливі. Щоб перехопити ініціативу, знадобляться висококласні мобільні сили, які можуть протистояти проривам українських військ і проводити масштабні наступальні операції", — зазначають представники розвідки Великобританії.

Раніше Фокус повідомляв, що артилеристи гаубиці М777 розповіли про події на півдні і понад 200 знищених цілей. Влучними ударами ЗСУ ліквідували не лише ворожі САУ та танки, а й дві установки С-400.

Нагадаємо, що США готують новий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів.