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Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

ЗС РФ використовують мобілізованих у Херсоні, але це не допоможе, — британська розвідка

Мобілізовані в РФ
Фото: ТАСС | Мобілізовані росіяни

За даними Міноборони Великобританії, російське командування, найімовірніше, виходить з міркувань, що нечисленні та погано навчені війська в Україні можуть лише оборонятися, а не наступати.

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Міноборони Великобританії заявило, що ЗС РФ, з огляду на все, поповнили деякі зі своїх підрозділів мобілізованими резервістами в західному районі від річки Дніпро, що протікає через Херсон. Таке рішення пояснюється вкрай нечисленним особовим складом. Про це повідомляється у щоденному зведенні британської розвідки.

"У вересні російські офіцери зазначали, що тактичні підрозділи в районі Херсона складаються з 6-8 осіб, тоді як потрібно по 100", — йдеться у повідомленні.

Останні два місяці спостерігався перехід російських наземних сил до довгострокового облаштування оборонних позицій на більшій частині окупованих територій в Україні. Найімовірніше, ЗС РФ виходять із міркувань, що нечисленні та погано навчені війська в Україні можуть лише оборонятися, а не наступати.

британська розвідка Fullscreen
Зведення британської розвідки

"Навіть якщо РФ вдасться зміцнити оборонні позиції, вони все одно будуть уразливі. Щоб перехопити ініціативу, знадобляться висококласні мобільні сили, які можуть протистояти проривам українських військ і проводити масштабні наступальні операції", — зазначають представники розвідки Великобританії.

Раніше Фокус повідомляв, що артилеристи гаубиці М777 розповіли про події на півдні і понад 200 знищених цілей. Влучними ударами ЗСУ ліквідували не лише ворожі САУ та танки, а й дві установки С-400.

Нагадаємо, що США готують новий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів.