Агресія РФ дала Польщі право на розміщення ядерної зброї в країні, – Канцелярія президента

Глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох вважає, що Росія своїми діями в Україні анулювала пакт Росія-НАТО від 1997 року.

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Російська Федерація своєю військовою агресією проти України анулювала пакт Росія-НАТО від 1997 року. Це дає право Польщі розмістити на своїй території ядерну зброю. Про це у п'ятницю, 28 жовтня, заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох, повідомляється на сайті Канцелярії.

За його словами, сьогодні Польща зацікавлена щодо участі в ядерній програмі Nuclear Sharing.

Як уточнюють у Канцелярії, на початку вересня президент Анджей Дуда повідомив, що польська сторона розмовляла зі США про можливість участі у програмі Nuclear Sharing та додавання Польщі під "ядерну парасольку" НАТО.

Однак пізніше офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель під час брифінгу наголосив, що наразі Вашингтон не має наміру розміщувати ядерну зброю в будь-якій країні, яка вступила до НАТО після 1997 року. За його словами, США не ведуть переговори з Польщею щодо можливого розміщення ядерної зброї в межах ядерної програми.

Зі свого боку Кумох нарік, що в заяві Веданта Пателя є відсилання до 1997 року.

"Шкода, що в цій заяві фігурує 1997 рік. У 1997 році було підписано пакт Росія-НАТО, на основі якого існує переконаність у тому, що ніяких додаткових постійних сил НАТО у Східній Європі не варто розміщувати", –– пояснив голова бюро.

Проте, як вважає Кумох, цей акт уже "мертвий".

"Ми вважаємо, і президент сказав на саміті НАТО, що цей акт мертвий, Росія просто анулювала його агресією проти України", — уточнив польський чиновник.

Nuclear Sharing — це програма НАТО, яка є частиною політики Північноатлантичного Альянсу у сфері ядерного стримування. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки державам-членам, які не мають власної ядерної зброї.

З листопада 2009 року в межах програми американську ядерну зброю розмістили у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Нагадаємо, польського генерала Петра Тритека призначено керівником місії Євросоюзу з підготовки українських військовослужбовців (EUMAM Ukraine). За словами глави Міноборони Польщі, те, що проєкт очолила його країна, говорить про визнання позиції Польщі на міжнародній арені.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що звинувачуючи Україну в намірі підірвати "брудну бомбу", Росія намагається переконати західних політиків припинити підтримку української армії. Польський лідер упевнений, що РФ всіма силами прагне заморозити ситуацію на російсько-українському фронті.