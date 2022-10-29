"Противник успехов не имеет": Залужный назвал главные задачи, которые сейчас стоят перед ВСУ

По словам главнокомандующего, у россиян больше преимущество, однако они не могут заиметь успех в борьбе с ВСУ.

Related video

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поговорил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

По словам Залужного, он выразил благодарность лично генералу, президенту США Байдену и всему американскому народу за помощь Украине. Кроме того, во время разговора Залужный назвал главные зачади, которые сейчас решают Вооруженные силы Украины:

освободить оккупированные территории

не допустить захвата врагом новых участков

обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры нашего государства средствами противовоздушной и противоракетной обороны

продолжить формирование и поддержку будущих боевых действий

Кроме того, Залужный отметил, что россияне не имеют успеха на фронте, несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и соответственно атак за счет, в том числе мобилизованных.

"Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонная операция выполняется успешно в соответствии с планом", — отметил Залужный.

Ранее Фокус сообщал, что бойцы спецподразделения "Хорт" убили замначальника штаба ЧВК "Вагнера". В спецподразделении сообщили, что во время боевого контакта была уничтожена вся группа неприятеля.

Еще напомним, что Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам главы ОП Андрея Ермака, в пакет военной помощи вошли боеприпасы для HIMARS, снаряды для высокоточной артиллерии, вооружение и техника.

Также сообщалось, что Путин хочет отыграться за поражение СССР в Карибском кризисе. Глава украинского МИД считает, что Путин пытается изображать из себя лидера, способного далеко зайти, и тем самым усадить президента Байдена за стол переговоров.