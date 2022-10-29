"Стратегия сумасшедшего": Путин хочет отыграться за поражение СССР в Карибском кризисе, — Кулеба

Глава украинского МИД считает, что Путин пытается изображать из себя лидера, способного далеко зайти, и тем самым усадить президента Байдена за стол переговоров.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время видеотрансляции заявил, что президент России Владимир Путин с помощью ядерного шантажа повторить Карибский кризис и отыграться за поражение СССР в нем, спровоцировав в конечном итоге Соединенные Штаты на переговоры.

По словам главы украинской дипломатии, российский президент хочет усадить за стол переговоров своего американского коллегу Джо Байдена, который не идет на диалог. Для этого он пытается демонстрировать позицию, при которой Россия якобы решает судьбу мира, возвышаясь над Соединенными Штатами.

"Вся эта история (с "грязной бомбой" — прим. ред.) имеет цель, собственно, вызвать Байдена на разговор. Сам Байден на разговор не идет, то пытаются его на это спровоцировать, втянуть его в эту игру и продемонстрировать, как Россия решает судьбу мира вместе со Соединенными Штатами. То есть самим подняться на ступеньку и заставить американцев опуститься на ступеньку", — сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что история с "грязной бомбой" будет иметь продолжение, впрочем, Украине вовремя удалось оказать противодействие всем подозрениям в свой адрес.

Кулеба также считает, что Путин, как в свое время Никита Хрущев, следует "стратегии сумасшедшего", при которой создается впечатление, что политик готов далеко зайти и совершить невероятные вещи, при этом скрывая свои истинные намерения.

"Считается, что Хрущев реализовывал во время Карибского кризиса стратегию сумасшедшего. То есть держать в тайне, насколько далеко ты готов зайти, но при этом делать шаги, которые должны у твоего оппонента создавать впечатление, что ты реально вышел за грани рационального и готов делать абсолютно невероятные вещи", — отметил Кулеба.

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Вместе с тем министр обратил внимание на страх Запада перед ядерной угрозой. Он полагает, что технологически западные страны готовы к ней, однако не готовы психологически. Ссылаясь на свои источники Кулеба сказал, что Россия реально готовится пойти на ядерную опцию и будет играть на нервах, однако уточнил, что Москву предупредили о последствиях этого решения на "доступном языке, понятном для целевой аудитории".

Напомним, в МИД КНР сообщили, что по словам Сергея Лаврова, Россия готова на переговоры с Украиной и США. Это стало известно из телефонного разговора глав МИД Китая и России, который состоялся 27 октября.