"Стратегія божевільного": Путін хоче відігратися за поразку СРСР у Карибській кризі, — Кулеба

Глава українського МЗС вважає, що Путін намагається зображати із себе лідера, здатного далеко зайти, і так посадити президента Байдена за стіл переговорів.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відеотрансляції заявив, що президент Росії Володимир Путін за допомогою ядерного шантажу повторити Карибську кризу та відігратися за поразку СРСР у ній, спровокувавши зрештою Сполучені Штати на переговори.

За словами глави української дипломатії, російський президент хоче посадити за стіл переговорів свого американського колегу Джо Байдена, який не йде на діалог. Для цього він намагається демонструвати позицію, за якої Росія нібито вирішує долю світу, височіючи над Сполученими Штатами.

"Уся ця історія (з "брудною бомбою" — прим. ред.) має на меті, власне, викликати Байдена на розмову. Сам Байден на розмову не йде, то намагаються його на це спровокувати, втягнути його в цю гру та продемонструвати, як Росія вирішує долю світу разом зі Сполученими Штатами. Тобто самим піднятися на сходинку та змусити американців опуститися на сходинку", — сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що історія з "брудною бомбою" матиме продовження, втім, Україні вчасно вдалося протидіяти всім підозрам на свою адресу.

Кулеба також вважає, що Путін, як свого часу Микита Хрущов, слідує "стратегії божевільного", за якої складається враження, що політик готовий далеко зайти й зробити неймовірні речі, водночас приховуючи свої справжні наміри.

"Вважається, що Хрущов реалізовував під час Карибської кризи стратегію божевільного. Тобто тримати в таємниці, наскільки далеко ти готовий зайти, але при цьому робити кроки, які повинні у твого опонента створювати враження, що ти реально вийшов за межі раціонального та готовий робити абсолютно неймовірні речі", — зазначив Кулеба.

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Загроза ядерного удару по Україні: наскільки вона реальна та як можна вижити

Водночас міністр звернув увагу на страх Заходу перед ядерною загрозою. Він вважає, що технологічно західні країни готові до неї, проте не готові психологічно. Посилаючись на свої джерела Кулеба сказав, що Росія реально готується піти на ядерну опцію та гратиме на нервах, проте уточнив, що Москву попередили про наслідки цього рішення "доступною мовою, зрозумілою для цільової аудиторії".

Нагадаємо, в МЗС КНР повідомили, що за словами Сергія Лаврова, Росія готова на переговори з Україною та США. Це стало відомо з телефонної розмови глав МЗС Китаю та Росії, яка відбулася 27 жовтня.