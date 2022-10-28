Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине: что в него ходит
По словам главы ОП Андрея Ермака, в пакет военной помощи вошли боеприпасы для HIMARS, снаряды для высокоточной артиллерии, вооружение и техника.
Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на $275 млн. Эту информацию подтвердил журналист Джефф Селдин на своей странице в Твиттере.
Известно, что в новый пакет помощи Украине от Пентагона вошли:
- боеприпасы для HIMARS;
- 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии;
- системы дистанционного протитанкового минирования;
- легкие транспортеры Humvee;
- стрелковое оружие и боеприпасы.
На это уже отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Соответсвующую запись он оставил в своем официальном Телеграм-канале.
"Еще больше боеприпасов для HIMARS и артиллерии, вооружения и техники. Спасибо нашим союзникам. Россия боится современного оружия в руках украинских воинов", — написал глава ОП.
Напомним, журналисты писали о намерениях Минобороны США объявить о новом пакете военной помощи Украине. Помощь планировали направить на пополнение запасов боеприпасов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS.
А несколько ранее Пентагон заявил о том, что Украина уже получила от США более миллиона артиллерийских боеприпасов. Все боеприпасы являются частью помощи на сумму 18,2 млрд долларов, которые были выделены для нужд ВСУ за время пребывания у власти администрации президента Джо Байдена.