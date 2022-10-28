Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине: что в него ходит

По словам главы ОП Андрея Ермака, в пакет военной помощи вошли боеприпасы для HIMARS, снаряды для высокоточной артиллерии, вооружение и техника.

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Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на $275 млн. Эту информацию подтвердил журналист Джефф Селдин на своей странице в Твиттере.

Известно, что в новый пакет помощи Украине от Пентагона вошли:

- боеприпасы для HIMARS;

- 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии;

- системы дистанционного протитанкового минирования;

- легкие транспортеры Humvee;

- стрелковое оружие и боеприпасы.

На это уже отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Соответсвующую запись он оставил в своем официальном Телеграм-канале.

"Еще больше боеприпасов для HIMARS и артиллерии, вооружения и техники. Спасибо нашим союзникам. Россия боится современного оружия в руках украинских воинов", — написал глава ОП.

Напомним, журналисты писали о намерениях Минобороны США объявить о новом пакете военной помощи Украине. Помощь планировали направить ​​на пополнение запасов боеприпасов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS.

А несколько ранее Пентагон заявил о том, что Украина уже получила от США более миллиона артиллерийских боеприпасов. Все боеприпасы являются частью помощи на сумму 18,2 млрд долларов, которые были выделены для нужд ВСУ за время пребывания у власти администрации президента Джо Байдена.