"Противник успіхів не має": Залужний назвав головні завдання, які зараз стоять перед ЗСУ

За словами головнокомандувача, у росіян більша перевага, проте вони не можуть мати успіх у боротьбі з ЗСУ.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поговорив із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це він повідомив у себе в Telegram.

За словами Залужного, він висловив подяку особисто генералу, президенту США Байдену та всьому американському народу за допомогу Україні. Крім того, під час розмови Залужний назвав головні зачади, які зараз вирішують Збройні сили України:

звільнити окуповані території

не допустити захоплення ворогом нових ділянок

забезпечити прикриття об'єктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони

продовжити формування та підтримку майбутніх бойових дій

Крім того, Залужний зазначив, що росіяни не мають успіху на фронті, попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та відповідно атак за рахунок, у тому числі мобілізованих.

"Завдяки мужності та професіоналізму українських солдатів і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", — зазначив Залужний.

Раніше Фокус повідомляв, що бійці спецпідрозділу "Хорт" убили заступника начальника штабу ПВК "Вагнера". У спецпідрозділі повідомили, що під час бойового контакту було знищено всю групу ворога.

Ще нагадаємо, що Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. За словами голови ВП Андрія Єрмака, до пакета військової допомоги увійшли боєприпаси для HIMARS, снаряди для високоточної артилерії, озброєння та техніка.

Також повідомлялося, що Путін хоче відігратися за поразку СРСР у Карибській кризі. Глава українського МЗС вважає, що Путін намагається зображати із себе лідера, здатного далеко зайти, і тим самим посадити президента Байдена за стіл переговорів.