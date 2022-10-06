Просто бизнес. США, Саудовская Аравия, Иран, Россия и Украина: кто с кем и против кого

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После ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, которая привела к резкому падению цен на нефть, администрация Трампа выступила примирившим конкурентов переговорщиком. В знак прекращения невыгодных для обеих сторон соревнований Россия вместе с Саудовской Аравией стала лидером картеля. Хотя Эр-Рияд в этих отношениях продолжает играть роль главного игрока.

От сокращения добычи также выиграет Россия, ведь ее нефтяные доходы, несмотря на санкционное давление, могут удержаться на сегодняшнем уровне, а в идеальном для нее варианте даже вырасти, чтобы компенсировать недополученные доходы через продажу нефти со значительными скидками в Азию.

Также решение ОПЕК+ принято в то время, когда ЕС достиг согласия по ограничению цен на российскую нефть, что сразу спровоцировало вопрос о его реализации в условиях сокращения ресурсов на рынке.

Заместитель министра энергетики России Новак, которому не помешали санкции принять участие в заседании ОПЕК+ в Вене, воспользовался площадкой, чтобы усилить риторику энергетического шантажа, заявив, что Россия не будет поставлять нефть недружественным странам, применяющим такое ограничение цен.

До этого кронпринц Саудовской Аравии MbS, недавно вступивший в должность руководителя правительства, беспрецедентного при живом короле, одержал благодаря уступке Путина громкую победу на мировом дипломатическом рынке. Благодаря его непосредственному участию состоялся успешный обмен пленными между Украиной и Россией. Среди других были освобождены легендарные герои – защитники Мариуполя и десять иностранных граждан с одной стороны, друг и кум Путина, который является фигурантом ряда расследований в Украине и США, начиная от государственной измены, заканчивая вмешательством в американские выборы, – с другой. Что в обмен на это получил Кремль от Королевства – неизвестно.

Если добавить к этому все большее сближение в последние годы, в том числе вынужденное, Королевства с Россией и КНР, персональное увлечение MbS Путиным и общую автократичность правления, возникает соблазн упростить такое решение ОПЕК+ до фразы "Саудовская Аравия поддерживает Россию". Но такое упрощение будет ошибочным.

[ + – ] Президент России Владимир Путин и кронпринц Саудовской Аравии MbS жмут друг другу руку

Действительно, с момента полномасштабного вторжения мы не слышали публичного осуждения действий России со стороны Саудовской Аравии. Королевство не присоединилось к санкциям.

Между принцем и Путиным был ряд телефонных разговоров, в которых не поднимался вопрос осуждения войны. Эр-Рияд продолжает открыто настаивать на своем вроде бы нейтральном статусе и не готовности выбирать сторону.

Одновременно с этим Саудовская Аравия голосовала в ООН за резолюции, осуждающие вторжение России. Главным вызовом безопасности Королевства остается военное противостояние с Ираном и его прокси в регионе. Более 80% оборонного оборудования Эр-Рияд покупает у США. А стратегическому партнерству США и Саудовской Аравии уже 77 лет, и не похоже, что Королевство готово потерять столь важного партнера.

Чтобы понять мотивацию Королевства, которое руководствуется такими, казалось бы, противоположными друг другу стратегиями, стоит посмотреть на прошлое, настоящее и будущее глазами Эр-Рияда.

Третий президент США подряд демонстрирует, что Ближний Восток не находится на первой линии американских интересов. Война России против Украины и конкуренция с КНР – главный приоритет администрации Байдена. Бездействие Обамы в ответ на применение режимом Асада химического оружия в Сирии, фактическое отсутствие ответа Трампа на атаку поддерживаемых Ираном хуситов саудовских нефтяных объектов беспилотниками, что привело к падению добычи на 50%, и хаотический вывод Байденом войск из Афганистана усилили для Эр-Рияда ощущения девальвации региона для Вашингтона.

Ненаписанное соглашение о нефти в обмен на безопасность, которое было одним из центральных в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом, по мнению Королевства, три последних администрации полноценно выполнялось лишь одной стороной. Возможно, именно это было одним из факторов, который толкал Эр-Рияд в ближайшее партнерство с Россией, которая, в отличие от США, сохраняла на Ближнем Востоке значительное военное присутствие и влияние.

Кроме того, ни Россия, ни КНР не задают принцу лишних вопросов о репрессиях, расчленениях Хашогги и их не беспокоит обезглавленный всего за один год в Королевстве 81 диссидент.

Байден еще во время своей предвыборной кампании пообещал сделать Королевство изгоем, а после вступления в должность разрешил обнародование ЦРУ данных расследования, которые утверждали, что Хашогги был убит из ведома и по указанию кронпринца.

Значительная часть коллег Байдена по демократической партии призывает к более жесткой позиции Вашингтона в отношении Королевства за нарушение прав человека. И поездка президента США в Саудовскую Аравию в июле вместе с ударом кулаком между кронпринцем и Байденым была встречена жесткой критикой в ​​западных СМИ и значительной части американских политиков.

"Президенство должно за что-то стоять", – сопротивлялся Байден настойчивым советам его помощников посетить Эр-Рияд. И хотя позже отступил, визит был достаточно холоден и было видно, что это не стратегическая перестройка взаимоотношений с исправлением прошлых взаимных ошибок, а лишь попытка спрятать мусор под ковер. Это могло стать началом нового прочного партнерства между странами или провалиться. Но вчерашнее решение ОПЕК+ не говорит о том, что это провал.

Саудовская Аравия в данном случае руководствовалась исключительно своими интересами, не играя ни на Россию, ни на КНР.

Королевство, несмотря на масштабные реформы, проводимые кронпринцем, начиная от уменьшения роли государства в экономике и государственной помощи в жизни людей, заканчивая вовлечением женщин в бизнес-жизнь страны и содействием развитию не связанных с нефтью направлений предпринимательства, до сих пор остается зависимым от ископаемого топлива. С каждым годом эта зависимость становится все более угрожающей, особенно сейчас, учитывая то, как значительное вторжение России ускорило развитие в мире чистых источников энергии и возможную рецессию, которая может привести к одному из самых больших падений спроса на нефть за последние годы, превысив даже ковидные снижения.

[ + – ] Журналист Джамаль Хашогги (слева) критиковал кронпринца Саудовской Аравии MbS (справа), за что его убили и расчленили в консульстве СА в Стамбуле Фото: AFP

Плюс, пока население Королевства составляет в основном молодежь, у кронпринца есть окно возможностей, чтобы отучить их от патернализма и перестроить экономику страны. Через десять лет они уже будут менее чувствительны к масштабным преобразованиям и оппозиция трансформации рентной экономики в современную может быть больше.

Следовательно, для Королевства эти месяцы, возможно, крайняя в ближайшем будущем возможность обеспечить себе дополнительные доходы для развития, и зверские убийства тысяч украинцев Россией не являются достаточным аргументом, чтобы действовать против собственных интересов, как и поставки оружия.

К этому можно добавить беспокойство Саудовской Аравии политикой Израиля относительно палестинцев, которая существенно не изменилась. Отказ поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене продолжить перемирие по надуманным причинам в последний момент, несмотря на достигнутые перед этим договоренности, который связывают с обвинениями Тегерана в сторону в том числе Саудовской Аравии в разжигании протестов в Иране. И многое другое, что свидетельствует о том, что перечень вопросов и интересов в транзакционных отношениях США и Королевства существенно больше нефти, поставки оружия и вытягивания кронпринца из "чистилища".

Некоторые пытаются объяснить такое решение ОПЕК+ выборами в Конгресс в ноябре, на которых цена бензина будет играть одну из решающих ролей для американцев, что может добавить голосов республиканцам. Конечно, дружба кронпринца и Трампа была слишком открытой и "вульгарной", как для международной политики.

Трамп не скрываясь демонстрировал свою приверженность кронпринцу и даже определенным образом вмешивался во внутреннюю политику Королевства, продвигая именно его как преемника короля.

Да и сам принц, опять же, не скрываясь, принимал Трампа по особому и даже инвестировал миллиарды долларов в фонды зятя Трампа.

Однако после столь грубого вмешательства во внутренние дела друг друга принц должен был извлечь урок: охлаждение отношений с Вашингтоном является в том числе результатом ненадлежащей дипломатии Эр-Рияда. То, что значительная часть демократов до сих пор воспринимает Королевство как партнера республиканцев, не раз препятствовало принцу за последние два года в лоббировании интересов Королевства в Вашингтоне. Следовательно, разумно, что, получив высшую должность и ответственность, принц, наоборот, должен был потратить больше ресурсов, чтобы оставить это в прошлом и строить равноудаленные двухпартийные отношения с США.

Поэтому хочется надеяться, что это не было причиной, иначе это слишком недальновидный шаг слишком влиятельной страны со слишком влиятельным лидером.

Подытоживая. Байден с MbS не могут быть друг с другом из-за ценностных соображений, но и не могут друг без друга по материальным причинам. США не могут покинуть Ближний Восток, а Саудовская Аравия – лидер региона, опирающийся на сильную власть и экономику. Также Саудовская Аравия не может без США сохранить и укрепить свое лидерство, а недоверие к России и КНР в качестве партнеров при всех автократических сходствах слишком существенно, чтобы отказаться от позиции диверсификации между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Сближение КНР и России с Тегераном, врагом Саудовской Аравии, еще более требует от Эр-Рияда раскладывать яйца в разные корзины.

Вряд ли вчерашнее заседание приведет к фундаментальному охлаждению отношений между США и Саудовской Аравией. По меньшей мере, это будет категорически противоречить интересам их обоих, играя в пользу их врагов. А значит, quid pro quo должно быть найдено, а отношения поставлены на более прочную основу фундаментальных вызовов, объединяющих двух давних стратегических партнеров.

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