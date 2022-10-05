Китай давит на ЕС: как Пекин пытается сохранить "нейтралитет" в войне России против Украины

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Министерство иностранных дел Китая снова мобилизует китайские посольства в Европе по российскому вопросу. Это происходит в преддверии европейских встреч, на которые надеется глава КНР Си Цзиньпин. В ноябре он хочет встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Желания Пекина ясны: попытаться убедить европейские страны не усиливать нынешние санкции против России и пригласить их в Пекин для обсуждения этих вопросов с Си Цзиньпином.

Это будет попытка Си Цзиньпина вернуться к дипломатической игре, но твердо придерживаться своей линии официального нейтралитета в войне России против Украины.

Согласно источникам издания Intelligence Online, министру иностранных дел Китая Ван И поручено выяснить интересы ряда международных собеседников и призвать их рассмотреть возможность поездки в Китай в ноябре и декабре для встречи с президентом КНР.

Как минимум, китайский президент надеется встретиться с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Азии к нему обращались премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Индии Нарендра Моди и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль.

Это будет попытка Си Цзиньпина вернуться к дипломатической игре, но твердо придерживаться своей линии официального нейтралитета в войне России против Украины.

Си должен быть переизбран на третий срок на съезде Коммунистической партии Китая, который состоится 16 октября. Пекин продолжает полусерьезно поддерживать Турцию в качестве посредника в попытке привести Россию и Украину к прекращению огня.

Перевод Агии Загребельской

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