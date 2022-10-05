Китай тисне на ЄС: як Пекін намагається зберегти "нейтралітет" у війні Росії проти України

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Міністерство закордонних справ Китаю знову мобілізує китайські посольства в Європі з російського питання. Це відбувається напередодні європейських зустрічей, на які сподівається голова КНР Сі Цзіньпін. У листопаді він хоче зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Бажання Пекіна зрозумілі: спробувати переконати європейські країни не посилювати нинішні санкції проти Росії та запросити їх до Пекіна для обговорення цих питань із Сі Цзіньпіном.

Це буде спроба Сі Цзіньпіна повернутися до дипломатичної гри, але при цьому твердо дотримуватись своєї лінії офіційного нейтралітету у війні Росії проти України.

Згідно з джерелами видання Intelligence Online, міністру закордонних справ Китаю Ван І доручено з'ясувати інтереси низки міжнародних співрозмовників та закликати їх розглянути можливість поїздки до Китаю в листопаді та грудні для зустрічі з президентом КНР.

Як мінімум, китайський президент сподівається зустрітися з прем'єр-міністром Великобританії Ліз Трасс і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. В Азії до нього зверталися прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент Індії Нарендра Моді та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.

Це буде спроба Сі Цзіньпіна повернутися до дипломатичної гри, але при цьому твердо дотримуватись своєї лінії офіційного нейтралітету у війні Росії проти України.

Сі має бути переобрано на третій термін на з'їзді Комуністичної партії Китаю, який відбудеться 16 жовтня. Пекін продовжує напівсерйозно підтримувати Туреччину як посередника у спробі привести Росію та Україну до припинення вогню.

Переклад Агії Загребельської

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