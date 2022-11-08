Солидарность с протестующими: в Госдепе объяснили слова Байдена об "освобождении" Ирана

Нед Прайс ответил журналистам, что Вашингтон продолжает искать пути привлечения режима к ответственности, а также демонстрирует свою солидарность с теми тем, кто в Иране мирно требует соблюдения всеобщих прав.

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Спикер Государственного департамента США Нед Прайс 7 ноября рассказал, что имел в виду президент Джо Байден, когда говорил об "освобождении" Ирана. По его словам, американский президент таким образом выразил солидарность с протестующими, которые массово вышли на улицы Ирана.

"Президент имел в виду настроения, которые мы выражали с самого начала этих протестов, а именно: выражение нашей солидарности с протестующими", — ответил Прайс журналистам.

Спикер Госдепа отметил, что правительство Ирана сталкивается с проблемами, которые в основном созданы им самим. А причина, по которой эти протесты продолжаются состоит в том, что у иранского народа есть осознание того, что правительство лишает его прав и надежд, считает Прайс.

Пресс-секретарь подчеркнул, что несмотря на попытки Тегерана связать протесты с США, в Вашингтоне продолжают искать пути привлечения иранского режима к ответственности.

"Мы продолжаем искать пути привлечения режима к ответственности, а также демонстрируем нашу солидарность и поддержку тем, кто в Иране мирно требует соблюдения всеобщих прав, которые принадлежат им в той же степени, что и людям во всем мире", — подчеркнул Прайс.

Между тем журналисты попросили объяснить слова Байдена о том, что иранский народ скоро сам себя освободит. На это спикер Госдепа уклончиво ответил, что протестные акции в стране продолжаются на фоне попыток властей лишить иранский народ доступа к информации и возможности общаться друг с другом.

"Тот факт, что эти протесты продолжаются говорит о том, что это подлинное выражение требований, которые иранский народ предъявляет своему правительству. Иранские власти должны прислушаться к своему народу, а не пытаться свалить вину на других", — подытожил Прайс.

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Напомним, президент США Джо Байден 4 ноября во время встречи с избирателями в Сан-Диего заявил, что Соединенные Штаты намерены освободить Иран. После чего добавил, что скоро иранский народ сам себя освободит.

В этот же день президент Ирана Ибрахим Раиси ответил на слова главы Белого дома и заявил, что Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в американский плен.