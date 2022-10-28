Заглушить "мопеды". Удастся ли Западу остановить поставки иранского вооружения в РФ

Произведенные в Иране дроны-камикадзе Shahed-136, которые остроумные украинцы за характерный громкий шум мотора прозвали мопедами, осенью 2022 стали оружием российского террора против Украины. Фокус выяснил, Россия и Иран, несмотря на санкции, сотрудничают в сфере вооружений и есть ли возможность такое взаимодействие прекратить.

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В понедельник 17 октября "мопеды" атаковали Киев. Один дрон-камикадзе Shahed-136 разрушил жилой дом в центре столицы, где погибли пять мирных жителей. Хотя в украинском небе сбивают до 50-70% иранских беспилотников, враг берет количеством — запускает "мопеды" стаями. Так, в ночь на 27 октября дроны-камикадзе шесть раз атаковали Киевскую область. Некоторые из них не удалось обезвредить — в одной из общин области сообщили о нескольких "прилетах" по объектам инфраструктуры.

Вероятно, военное партнерство между Россией и Ираном не ограничится поставкой Shahed-136. Издание The Washington Post уже сообщило, что Иран может передать России баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh 110 и Zolfaghar дальностью 300 км и 700 км соответственно.

Чей "мопед"? Иран отрицает поставки оружия России, но в мире не верят

Официальный Тегеран упорно настаивает, что не передавал России дроны-камикадзе. В частности, СМИ распространили слова пресс-секретаря МИД Ирана Нассера Канаани, который утверждает, что Иран всегда выступал против продолжения войны и готов вести переговоры с Украиной для опровержения этих обвинений. Тем временем в РФ на дроны-камикадзе Shahed-136 наносят маркировку "Герань-2", чтобы избежать ассоциаций с иранским происхождением.

[ + – ] Назвав дрон Shahed-136 "Герань-2" ,россияне пытаются замаскировать его иранское происхождение [ + – ] Назвав дрон Shahed-136 "Герань-2", россияне пытаются замаскировать его иранское происхождение [ + – ] Назвав дрон Shahed-136 "Герань-2", россияне пытаются замаскировать его иранское происхождение [ + – ] Назвав дрон Shahed-136 "Герань-2", россияне пытаются замаскировать его иранское происхождение Фото: Twitter

Однако на Западе этому не верят. Как пишет The New York Times, иранские беспилотники стали важным оружием для России, которая использует их для широких ударов по энергетической инфраструктуре и другим гражданским целям. Издание добавляет, что Иран отправил инструкторов на оккупированную территорию Украины, чтобы помочь россиянам преодолеть проблемы, возникающие с беспилотниками, закупленными в Тегеране.

В вышеупомянутой публикации подчеркивается, что рост близости между Ираном и Россией произошел после того, как Москва вторглась в Украину и Кремль старался компенсировать свою международную изоляцию. Потому сообщается, что Британия и Европейский Союз вводят новые санкции против Ирана, касающиеся компании-производителя беспилотников Shahed-136, а также трех иранских генералов.

В свою очередь Reuters пишет, что крупные западные государства считают использование беспилотников нарушением Резолюция Совета Безопасности ООН 2231, которая касается ограничений ядерной программы Ирана. Уточним, в этом документе, принятом в 2015 году, определен график международных инспекций выполнения ядерной программы, а также содержаться основания для снятия санкций ООН с Ирана.

Как сообщает Reuters, эта резолюция 2231 содержит ограничения на ракеты и связанные с ними технологии до октября 2023 года и может охватывать экспорт и закупку передовых военных систем, таких как беспилотники. Поэтому эксперты по вопросам санкций из 27 стран-членов ЕС согласились внести в список некоторых иранских генералов и производителя беспилотников Shahed.

В США также поддержали ужесточение санкций против Ирана. "Поскольку Иран продолжает врать и отрицать предоставление оружия России для использования в Украине, мы стремимся работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы будем без колебаний применять наши санкции и другие соответствующие инструменты в отношении всех, кто причастен к этим поставкам", — сообщают на сайте Госдепартамента США.

"Вашингтон предупреждал о предстоящих поставках заранее, ссылаясь на разведданные, в том числе – фотодоказательства, – обобщает Агия Загребельская, основательница Лиги антитраста. – Далее западные страны совместно озвучили свои убеждения, что дроны поставляются именно Ираном и являются иранским оружием. Некоторые страны наложили санкции. Израиль активизировал свои военные операции. А Франция, США и Великобритания инициировали слушания на Совбезе ООН, где с докладом по дронам выступали эксперты организации".

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Однако Россия пытается заблокировать начало расследования ООН относительно нарушения Ираном резолюции 2231. Как сообщает Reuters, посол России в ООН Василий Небензя обвинил США, Великобританию, Францию ​​и Германию в нарушении Устава ООН. По его словам, правилам организации, якобы, противоречат попытки влияния этих стран на генсекретаря ООН Антониу Гутерриша при помощи письменных просьб о начале расследования об использовании иранских беспилотников Россией. А заместитель посла США в ООН Роберт Вуд обвинил Москву, что она тратит время Совета Безопасности, отвлекая внимание от собственных вопиющих действий.

Санкциям вопреки: как Россия и Иран умудряются сотрудничать в условиях строгих ограничений

Иран до недавнего времени был лидером по количеству наложенных санкций, пока его не опередила Россия. Впервые санкции против Ирана ввели в 1979 году после исламской революции в ответ на захват американского посольства. После этого санкции то усиливались, то послаблялись.

Как отмечает Агия Загребельская, санкции касались почти всех сфер, кроме гуманитарных, и особенно острый их режим действовал, когда в 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения. Этот шаг Трамп объяснил тем, что соглашение работало в интересах только одной страны и его не стоило заключать. Тогда под запретом оказались:

продажа Ирану наличных долларов

торговля золотом и драгоценными металлами

сделки в иранской валюте

любые действия с иранским госдолгом

расчеты с центробанком Ирана

доступ Ирана к его валюте на иностранных счетах

Однако, санкции не охладили воинственные настроения Ирана. "Санкционный режим ограничил возможности оборонной программы Ирана и затормозил ее развитие, но не уничтожил. Иран покупал необходимые составляющие на черном рынке, воспитал специалистов по вооружению и, пользуясь поддержкой Пекина, продолжал производство оружия", — комментирует Агия Загребельская.

То, что иранская сторона не признает поставку оружия России, собеседница Фокуса объясняет тем, что это противоречит вышеупомянутой резолюции 2015 года. И, как подчеркивает Загребельская, Тегеран нарушает резолюцию ООН не впервые — Иран поставлял вооружение хуситам в Йемене, ХАМАС и другим иранским прокси (террористическим группировкам), а в дальнейшем оно использовалось для атак на Израиль, Саудовскую Аравию, Ирак и Ливан.

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В сложившейся ситуации возникает вопрос, каким образом страна, против которой действуют жесткие финансовые санкции, и которая входит в черный список FATF (группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), может годами поставлять оружие и получать оплату за него.

Агия Загребельская объясняет этот феномен тем, что Иран отработал много различных альтернативных форм оплаты — от использования валют стран, не соблюдающих санкционное давление, заканчивая криптовалютами. При этом, для перевозки грузов применяется иранский транспорт либо логистические возможности покупателей.

"Во-первых, есть система, которая нам хорошо знакома с 90-х годов – бартер или взаимозачеты. Во-вторых, кроме доллара США есть другие валюты, а кроме SWIFT действует несколько десятков систем учета и проведения платежей, которые не могут контролировать в США – например, активно работающая в юго-восточной Азии китайская система. И, в-третьих, криптовалюты также можно использовать без контроля со стороны стран, которые применяют санкции", — продолжает Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future.

Кстати, в марте 2022 года российские СМИ сообщали, что Иран и Россия работают над объединением систем передачи финансовых сообщений в обход SWIFT. От этой международной платежной системы из-за вторжения РФ в Украину отключили ряд российских банков, а Иран полностью лишили SWIFT в 2012 году из-за попыток применения ядерных технологий в военных целях.

[ + – ] Более 40 лет существуя под санкциями, Иран научился их обходить Фото: pexels.com

"Страны используют много механизмов для избежание санкций, — заключает политолог Виктор Таран. – Например, для обхода нефтяного эмбарго России, которое Запад вводит с декабря 2022 года, уже готовится серый танкерный флот. А найти варианты серых схем расчетов двум тоталитарным государствам, где отсутствует контроль за бюджетом, и вовсе не представляет большой сложности. Здесь могут использоваться и наличные деньги, и криптовалюты и др.".

Также остается открытым вопрос о том, как Иран, находясь под санкциями, получает доступ к технологиям и комплектующим, которые необходимы для производства хотя бы тех же "мопедов". Однако, как объясняет Амелин, электронику и другие запрещенные товары третьи страны, минуя контроль США, могут ввозить в Иран в качестве серого импорта или контрабанды. Обычно стоимость такого серого импорта на 15-20% выше, чем у легальных поставок.

[ + – ] Даже в условиях санкций Иран продолжает производить вооружение: от БПЛА до баллистических ракет [ + – ] Даже в условиях санкций Иран продолжает производить вооружение: от БПЛА до баллистических ракет Фото: Скриншот [ + – ] Даже в условиях санкций Иран продолжает производить вооружение: от БПЛА до баллистических ракет [ + – ] Даже в условиях санкций Иран продолжает производить вооружение: от БПЛА до баллистических ракет [ + – ] Даже в условиях санкций Иран продолжает производить вооружение: от БПЛА до баллистических ракет [ + – ] Даже в условиях санкций Иран продолжает производить вооружение: от БПЛА до баллистических ракет [ + – ] Даже в условиях санкций Иран продолжает производить вооружение: от БПЛА до баллистических ракет Фото: AP Photo [ + – ] Даже в условиях санкций Иран продолжает производить вооружение: от БПЛА до баллистических ракет Фото: Scanpix [ + – ] Даже в условиях санкций Иран продолжает производить вооружение: от БПЛА до баллистических ракет Фото: dev.ua

Санкциями по "мопедам". Есть ли у Запада рычаги влияния на Иран

Опрошенные Фокусом эксперты по-разному оценивают эффективность санкций как средства противодействия поставкам иранского оружия России .

"Иран научился эффективно обходить санкции через страны третьего мира, поэтому необходимо подключение вторичных санкций. Они должны касаться как поставщиков и партнеров, так и третьих стран, которые помогают обходить санкции Ирану и России", — отметил Анатолий Амелин.

Однако проблема, по мнению некоторых экспертов, имеет глубокий геополитический подтекст.

"К сожалению, никакие санкции не остановят поставки РФ иранского оружия. То есть, этот процесс можно замедлить и усложнить, но не остановить в среднесрочной перспективе. Ведь пока Китай поддерживает Иран и Россию, поставки оружия будут продолжаться", — считает Агия Загребельская. Остановить их, по мнению собеседницы Фокуса, может разве что победа иранских протестующих, поскольку народ Ирана не поддерживает подобное военное сотрудничество с Россией, которое выступает исключительно позицией иранского режима.

Напомним, массовые протесты охватили Иран с конца сентября 2022 года из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которую избили представители полиции за "неправильное ношение хиджаба".

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С другой стороны, опрошенные эксперты не ожидают быстрой реакции от коллективного Запада.

"Сейчас необходимо доказать, что поставки России иранского вооружения действительно имели место и какие нарушения при этом допустил Иран. Ведь на Западе действует верховенство права и даже имея дело с тиранами, террористами и диктаторами там пытаются соблюдать правовой процесс и опираться на доказательную базу. Соответственно, плохая новость для Украины состоит в том, что реакция Запада не будет молниеносной", — продолжает Виктор Таран.

Но собеседник Фокуса уверяет, что в более отдаленной перспективе здесь сработает принцип необратимости и процесс уже запущен. И хотя, по словам Тарана, впереди еще много вопросов, дискуссий и обсуждений, рано или поздно дело закончится жестким наказанием причастных — как минимум, большое [ядерное] соглашение, на которое рассчитывает Иран, будет поставлено на паузу.

Однако пока Украине вряд ли стоит рассчитывать на скорейшее избавление от налетов "мопедов" благодаря усилению санкционного давления на Иран. То есть, решение вопроса лежит в военной плоскости, а санкции могут лишь постепенно усложнять жизнь агрессору и его партнерам.

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