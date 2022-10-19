Настаивают на нейтралитете: Иран заявил о желании вести переговоры с Украиной

Тегеран считает факт снабжения армии России дронами-камикадзе пропагандистской кампанией Запада. Иран намерен пойти еще дальше и передать Москве баллистические ракеты.

Related video

Иран готов говорить с Украиной, чтобы развеять обвинения о поставках вооружения армии России. Об этом сказал представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани, сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновник считает ложными утверждения об отправке в Россию дронов-камикадзе для использования на фронте в Украине.

"Такие безосновательные заявления, основанные на ложной информации, являются частью целенаправленной пропагандистской кампании, которую некоторые страны проводят против Ирана. Мы готовы к переговорам с Украиной, чтобы развеять подобные обвинения", — заявил Канаани.

[ + – ] В МИД Ирана указали на "нейтралитет" страны в развязанной Россией войне в Украине

В МИД Ирана указали на "нейтралитет" страны в развязанной Россией войне в Украине.

"Исламская Республика Иран с самого начала выступала против продолжения войны, подчеркивая необходимость прекращения боевых действий и урегулирования споров путем переговоров", — продолжил представитель министерства.

Представитель МИД подчеркнул, что министр иностранных дел Ирана встречался с российскими и украинскими коллегами и говорил с ними по этой теме.

"Иран всегда подчеркивал необходимость уважения принципов суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран, включая Украину, на основе устава ООН и международного права", — резюмировал он.

Иран встал на сторону РФ

Министерство иностранных дел Украины 17 октября назвало Иран соучастником войны в Украине на стороне агрессора. Украинские дипломаты пригрозили властям страны строгой ответственностью за поставки оружия России.

В МИД отмечали, что российские военные запускают иранские дроны-камикадзе по жилым домам, электростанциям, мостам, детских площадкам и других гражданским объектам. Из-за иранского оружия погибли и получили ранения десятки людей, в том числе дети.

[ + – ] Оккупанты переименовывают дронs Shahed-136 в "Герань-2" Фото: Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает Иран прямым ответственным за убийства мирных жителей Украины. Санкции против этой страны, по его словам, будет недостаточным ответом.

В Верховной Раде подали постановление о разрыве дипломатических отношений Украины с Ираном. Такое же предложение озвучил Владимиру Зеленскому глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

ВС РФ продолжают использовать в Украине иранские беспилотники Shahed-136. Оккупанты переименовывают их в "Герань-2", боевая часть которого весит до 40 кг. Обломки разлетаются на расстоянии до сотни метров.

Тегеран отправил на оккупированную территорию Украины инструкторов, чтобы обучить военных РФ пользоваться дронами Shahed-136. Иран пока не спешит с поставками современных ударных беспилотников Arash-2.

Фокус писал о готовности Тегерана передать России ракеты "Fateh 110" и "Zolfaghar", которые могут лететь на расстояние ​​300 и 700 километров.