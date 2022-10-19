Наполягають на нейтралітеті: Іран зголосився вести переговори з Україною

Тегеран вважає факт постачання армії Росії дронів-камікадзе пропагандистською кампанією Заходу. Іран має намір піти ще далі та передати Москві балістичні ракети.

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Іран готовий говорити з Україною, щоб розвіяти звинувачення щодо постачання озброєння армії Росії. Про це сказав представник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані, повідомила пресслужба відомства.

Чиновник вважає помилковими твердження про відправку в Росію дронів-камікадзе для використання на фронті в Україні.

"Такі безпідставні заяви, що ґрунтуються на хибній інформації, є частиною цілеспрямованої пропагандистської кампанії, яку деякі країни проводять проти Ірану. Ми готові до переговорів із Україною, щоб розвіяти подібні звинувачення", — заявив Канаані.

[ + – ] У МЗС Ірану вказали на "нейтралітет" країни в розв'язаній Росією війні в Україні

У МЗС Ірану вказали на "нейтралітет" країни у війні, що розв'язана Росією, в Україні.

"Ісламська Республіка Іран із самого початку виступала проти продовження війни, наголошуючи на необхідності припинення бойових дій і врегулюванні суперечок шляхом переговорів", — продовжив представник міністерства.

Представник МЗС наголосив, що міністр закордонних справ Ірану зустрічався з російськими й українськими колегами та розмовляв з ними на цю тему.

"Іран завжди наголошував на необхідності поваги до принципів суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх країн, включаючи Україну, на основі статуту ООН і міжнародного права", — резюмував він.

Іран став на бік РФ

Міністерство закордонних справ України 17 жовтня назвало Іран співучасником війни в Україні на боці агресора. Українські дипломати пригрозили владі країни суворою відповідальністю за постачання зброї Росії.

У МЗС зазначали, що російські військові запускають іранські дрони-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, мостах, дитячих майданчиках та інших цивільних об'єктах. Через іранську зброю загинули й отримали поранення десятки людей, у тому числі діти.

[ + – ] Окупанти перейменовують дрон Shahed-136 на "Герань-2" Фото: Facebook

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає Іран прямо відповідальним за вбивства мирних жителів України. Санкції проти цієї країни, за його словами, будуь недостатньою відповіддю.

У Верховній Раді подали ухвалу про розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Таку саму пропозицію озвучив Володимиру Зеленському голова МЗС України Дмитро Кулеба.

ЗС РФ продовжують використовувати в Україні іранські безпілотники Shahed-136. Окупанти перейменовують їх на "Герань-2", бойова частина якого важить до 40 кг. Уламки розлітаються на відстані до сотні метрів.

Тегеран відправив на окуповану територію України інструкторів, щоб навчити військових РФ користуватися дронами Shahed-136. Іран поки не поспішає з постачанням сучасних ударних безпілотників Arash-2.

Фокус писав про готовність Тегерана передати Росії ракети Fateh 110 і Zolfaghar, які можуть летіти на відстань 300 і 700 кілометрів.