Україна офіційно звинуватила Іран у спільній з РФ військовій агресії

Українські дипломати пригрозили іранському керівництву "найсуворішою відповідальністю", якщо Москва продовжить отримувати зброю.

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У Міністерстві закордонних справ офіційно назвали Іран співучасником Росії у війні проти України. Крім того, дипломати пригрозили іранському керівництву "найсуворішою відповідальністю", якщо РФ продовжить отримувати зброю. Про це йдеться на сайті українського МЗС.

У відомстві закликали припинити постачання Росії будь-якого озброєння та заявили, що Москва продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, за допомогою іранських безпілотників.

У МЗС розповіли, що за останній тиждень ЗС РФ завдали сотні ударів за допомогою іранських дронів-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, мостах, дитячих майданчиках та інших об'єктах в українських містах. Внаслідок чого загинули та отримали поранення десятки мирних жителів, у тому числі діти. Крім того, вражена третина енергетичної інфраструктури України, а пошкодження отримали дві дипломатичні установи у Києві.

"Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. Інакше Іран і його керівництво будуть нести найсуворішу відповідальність, зокрема в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України", — заявили в МЗС.

Також повідомляється, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до глав МЗС Європейського Союзу із закликом накласти санкції на Іран за допомогу Росії в терорі проти українців. Він також зазначив, що жорсткі санкції набирають актуальності через готовність Тегерана поставити Москві балістичні ракети.

"Україна вживатиме всіх доступних заходів для захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії в рамках втілення невід'ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН", — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, 17 жовтня радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що Іран напряму відповідальний за вбивства українців. Він вважає, що запровадження санкцій проти Ірану буде недостатньою відповіддю з боку світової спільноти.

16 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що Тегеран готовий передати Росії балістичні ракети та додаткові ударні безпілотники. За інформацією журналістів, в Ірані вже розпочали виробництво першої партії ракет класу "земля-земля".