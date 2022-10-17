Украина официально обвинила Иран в совместной с РФ военной агрессии

Украинские дипломаты пригрозили иранскому руководству "самой строгой ответственностью", если Москва продолжит получать оружие.

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В Министерстве иностранных дел официально назвали Иран соучастником России в войне против Украины. Кроме того, дипломаты пригрозили иранскому руководству "самой строгой ответственностью", если РФ продолжит получать оружие. Об этом говорится на сайте украинского МИД.

В ведомстве призвали прекратить поставки России любого вооружения и заявили, что Москва продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя иранские беспилотники.

В МИД рассказали, что за последнюю неделю ВС РФ нанесли сотни ударов с помощью иранских дронов-камикадзе по жилым домам, электростанциям, мостам, детских площадкам и других объектам в украинских городах. В результате чего погибли и получили ранения десятки мирных жителей, в том числе дети. Кроме того, пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины, а повреждения получили два дипломатических учреждения в Киеве.

"Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины", — заявили в МИД.

Также сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД Европейского Союза с призывом наложить санкции на Иран за помощь России совершать террор против украинцев. Он также отметил, что жесткие санкции набирают актуальность из-за готовности Тегерана поставить Москве баллистические ракеты.

"Украина будет принимать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках воплощения неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 17 октября советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Иран прямо ответственный за убийства украинцев. Он считает, что введение санкций против Ирана будет недостаточным ответом со стороны мирового сообщества.

16 октября в СМИ появилась информация, что Тегеран готов передать России баллистические ракеты и дополнительные ударные беспилотники. По информации журналистов, в Иране уже приступили к производству первой партии ракет класса "земля-земля".