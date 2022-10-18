Іран відмовився поставити Росії просунуті дрони-камікадзе Arash-2, — ЗМІ

Замість безпілотників, здатних уражати цілі на відстані до 2 тис. км, Кремль отримає від Тегерана ракети Fateh-110 і Zolfaghar.

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У вересні Іран відхилив прохання президента РФ Володимира Путіна про постачання іранських сучасних ударних безпілотників далекого радіусу дії Arash-2. Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох іранських чиновників.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо причин відмови, один зі співрозмовників назвав кілька причин, зокрема "деякі технічні проблеми".

"Крім того, (іранські) командири були стурбовані тим, що якщо Росія використовує цей безпілотник в Україні, американці можуть отримати доступ до наших технологій", — цитує видання одного з чиновників.

У той же час, Тегеран погодився поставити російській армії ракети типу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar, які можуть уражати цілі на відстані від 300 до 700 км відповідно, пише агентство. Також іранська сторона передасть Москві нову партію БПЛА. Постачання очікується в найближчі 10 днів, повідомило джерело.

Зі свого боку, іранський дипломат у коментарі Reuters відкинув звинувачення країн Заходу в порушенні резолюції 2231 Ради безпеки від 2015 року, яка обмежує експорт низки озброєнь, зокрема безпілотників, до кінця 2023 року.

"Де вони (дрони-камікадзе) використовуються це не справа продавця. Ми не обираємо бік в українській кризі, як це робить Захід. Ми хочемо завершення кризи дипломатичним шляхом", — заявив дипломат.

Нагадаємо, раніше російські військкори з посиланням на іранські джерела повідомили, що Москва та Тегеран нібито уклали контракт на постачання нових дронів-камікадзе Arash-2, які можуть уражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував президенту Володимиру Зеленському розірвати відносини з Іраном на тлі постачання іранських дронів-камікадзе Shahed-136 Кремлю і використання цих БПЛА у повномасштабній війні.