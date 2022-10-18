Иран отказался поставить России продвинутые дроны-камикадзе Arash-2, — СМИ

Вместо беспилотников, способных поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км, Кремль получит от Тегерана ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

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В сентябре Иран отклонил просьбу президента РФ Владимира Путина о поставке иранских современных ударных беспилотников дальнего радиуса действия Arash-2. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех иранских чиновников.

Отвечая на вопрос журналистов о причинах отказа, один из собеседников назвал несколько причин, в том числе "некоторые технические проблемы".

"Кроме того, (иранские) командиры были обеспокоены тем, что, если Россия использует этот беспилотник в Украине, американцы могут получить доступ к нашим технологиям", — цитирует издание одного из чиновников.

В то же время Тегеран согласился поставить российской армии ракеты типа "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar, которые могут поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км соответственно, пишет агентство. Также иранская сторона передаст Москве новую партию БПЛА. Поставка ожидается в ближайшие 10 дней, сообщил источник.

В свою очередь иранский дипломат в комментарии Reuters отверг обвинения стран Запада в нарушении резолюции 2231 Совета безопасности от 2015 года, который ограничивает экспорт ряда вооружений, в том числе беспилотников, до конца 2023 года.

"Где они (дроны-камикадзе) используются это не дело продавца. Мы не выбираем сторону в украинском кризисе, как это делает Запад. Мы хотим завершения кризиса дипломатическим путем", — заявил дипломат.

Напомним, ранее российские военкоры со ссылкой на иранские источники сообщили, что Москва и Тегеран якобы заключили контракт на поставку новых дронов-камикадзе Arash-2, которые могут поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил президенту Владимиру Зеленскому разорвать отношения с Ираном на фоне поставок иранских дронов-камикадзе Shahed-136 Кремлю и использования этих БПЛА в полномасштабной войне.