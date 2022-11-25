В Алжире 49 человек приговорены к смертной казни за убийство толпой художника

В масштабном судебном процессе участвовали более 100 подозреваемых. Местные жители региона Кабиль обвиняли убитого мужчину в причастности к масштабным лесным пожарам, бушевавшим в стране.

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Суд в Алжире приговорил 49 человек к смертной казни за жестокое убийство толпой художника, которого подозревали в причастности к масштабным лесным пожарам, бушевавшим в стране в августе 2021 года. Об этом сообщает издание The Guardian.

Убийство мужчины на северо-востоке Алжира потрясло страну, после того как в сети появились изображения процесса. Это произошло вскоре после лесных пожаров в горном барберском районе, которые забрали жизни 90 людей, в частности, спасателей.

В масштабном судебном процессе участвовали более 100 подозреваемых в убийстве художника. Многие из них были признаны виновными в той или иной мере.

49 людей получили смертный приговор. Однако им, вероятно, грозит пожизненное заключение, потому что в Алжире действует мораторий на казни. Еще 38 человек были приговорены к срокам от двух до 12 лет лишения свободы.

Во время того, как в августе 2021 года бушевали лесные пожары, 38-летний художник Бен Исмаил написал в Twitter, что отправится в регион Кабиль. Он находился 320 км от своего дома, чтобы "протянуть руку помощи нашим друзьям" в тушении пожаров.

По прибытии в деревню, которая сильно пострадала от пожаров, некоторые местные жители обвинили его в поджоге, потому, что он был не из этого района.

После этого мужчину убили возле здания полиции на главной площади города. Полиция утверждает, что нападающие вытащили его из участка, где его охраняли. Среди подсудимых были три женщины и мужчина, которые нанесли ножевые ранения по уже не живому телу, а затем его сожгли.

По словам адвоката подозреваемых Хакима Сахеба, пять человек были заочно осуждены как за причастность к убийству, так и за принадлежность к запрещенному кабильскому сепаратистскому движению МАК или его поддержку. Среди них был лидер движения Ферхат М'энни из Франции. Власти Алжира обвинили МАК в организации поджогов.

Правозащитники заявили, что признания были получены под пытками, и назвали судебный процесс политическим маскарадом, чтобы заклеймить жителей Кабила.

Напомним, 14 ноября в Иране вынесли первый смертный приговор протестующему. Его власти назвали "врагом Бога". Еще 20 обвиняемым может грозить казнь.

Ранее, 23 сентября сообщалось, что в Алабаме тюремные работники не смогли провести смертную казнь. Заключенный подал прошение на казнь с помощью азотной гипоксии, а не смертельной инъекции, потому что боится игл. В результате разбирательств срок смертельного приговора истек.