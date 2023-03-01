До 15 лет тюрьмы: в Госдуме анонсировали ужесточение наказаний за "дискредитацию" ВС РФ

Российские парламентарии предлагают повысить штрафы с максимальных 300 тысяч до пяти миллионов рублей. Согласно новым поправкам, уголовная ответственность может увеличиться с трех до 15 лет заключения.

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Депутаты Государственной думы России внесли на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных нарушениях, которые предполагают усиление наказание за так называемую "дискредитацию участников специальной военной операции". Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин 1 марта.

"Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы", — заявил он.

По его словам, "нарушителям" грозит строгое наказание: штрафы до пяти миллионов рублей или в размере зарплат и других доходов за период до пяти лет. Также за высказывания, не соответствующие позиции властей РФ, россиян могут приговорить к исправительным или принудительным работам до пяти лет, либо к лишению свободы сроком до 15 лет.

Володин добавил, что второе чтение поправок состоится 2 марта, а в случае поддержки третье, итоговое чтение — 14 марта.

Отметим, что сейчас в РФ также действует административная и уголовная ответственность за "дискредитацию" ВС РФ. Статья УК РФ 280.3 предполагает штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Также граждан РФ могут приговорить к принудительным работам на срок до трех лет, либо к лишению свободы на срок до трех лет.

Напомним, 7 февраля в Госдуме РФ предложили вернуть смертную казнь для "предателей родины". Депутат Андрей Колесник считает, что для граждан, которые "работают против России", должны применять исключительную меру наказания.

Ранее, 9 января, экс-президент РФ Дмитрий Медведев предложил "по-тихому" устранять "предателей России". Он привел в пример Вторую мировую войну, когда советские спецслужбы безукоризненно устраняли негодных властям граждан.