До 15 років в'язниці: у Держдумі анонсували посилення покарань за "дискредитацію" ЗС РФ

Російські парламентарі пропонують підвищити штрафи з максимальних 300 тисяч до п'яти мільйонів рублів. Згідно з новими поправками, кримінальна відповідальність може збільшитися з трьох до 15 років ув'язнення.

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Депутати Державної думи Росії внесли на розгляд поправки до Кримінального кодексу та Кодексу РФ про адміністративні порушення, які передбачають посилення покарання за так звану "дискредитацію учасників спеціальної військової операції". Про це повідомив речник Держдуми В'ячеслав Володін 1 березня.

"Будь-яке публічне поширення очевидно неправдивої інформації, а також публічні дії, спрямовані на дискредитацію ЗС РФ, добровольчих формувань, організацій та осіб, які сприяють у виконанні покладених на ЗС РФ завдань, неприпустимі", — заявив він.

За його словами, "порушникам" загрожує суворе покарання: штрафи до п'яти мільйонів рублів або у розмірі зарплат та інших доходів за період до п'яти років. Також за висловлювання, що не відповідають позиції влади РФ, росіян можуть засудити до виправних чи примусових робіт до п'яти років, або до позбавлення волі на строк до 15 років.

Володін додав, що друге читання поправок відбудеться 2 березня, а у разі підтримки третє, підсумкове читання – 14 березня.

Зазначимо, що зараз в РФ також діє адміністративна та кримінальна відповідальність за "дискредитацію" ЗС РФ. Стаття КК РФ 280.3 передбачає штраф у вигляді від 100 тис. до 300 тис. рублів. Також громадян РФ можуть засудити до примусових робіт терміном до трьох років, або до позбавлення волі терміном до трьох років.

Нагадаємо, 7 лютого в Держдумі РФ запропонували повернути страту для "зрадників батьківщини". Депутат Андрій Колесник вважає, що для громадян, які "працюють проти Росії", мають застосовувати винятковий захід покарання.

Раніше, 9 січня, експрезидент РФ Дмитро Медведєв запропонував "по-тихому" усувати "зрадників Росії". Він навів приклад Другої світової війни, коли радянські спецслужби бездоганно усували неугодних владі громадян.