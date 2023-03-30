Отца российской девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, задержали в Минске, – СМИ

По данным журналистов, правоохранителям удалось вычислить местонахождение Алексея Москалева после того, как он включил мобильный телефон.

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Россиянина из Тульской области Алексея Москалева задержали в Минске после вынесения приговора за повторную "дискредитацию" армии Российской Федерации из-за антивоенного рисунка его дочери Маши. Об этом сообщает российское издание SOTA 30 марта со ссылкой на неназванный источник.

Журналисты предположили, что российские силовики смогли вычислить Москалева из-за включенного мобильного телефона.

Ранее мужчина уже был задержан на территории РФ, а у него дома прошли обыски. О том, что Маша Москалева нарисовала рисунок на антивоенную тематику, правоохранители узнали из доноса.

Девочку отправили в приют города Ефремов за то, что на ее рисунке была изображена женщина с украинским флагом, которая пытается защитить ребенка от летящих российских ракет.

Маша Москалева нарисовала антивоенный рисунок Фото: spektr.press

Алексея Москалева обвинили в повторной "дискредитации" Вооруженных сил РФ, так как на него уже возбуждали уголовное дело из-за антивоенного высказывания в социальной сети "Одноклассники".

Во время допроса полицейские включали мужчине гимн России, а также угрожали, что у него отберут ребенка за якобы неправильное воспитание. С тех пор Машу Москалеву больше не видели в школе.

По данным портала "7х7", Машу отказались отпускать из "социально-реабилитационного центра", где она содержалась, а комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремова подала иск об ограничении родительских прав ее отца.

Позже, 28 марта, стало известно, что Алексея приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Сообщалось, что мужчине удалось сбежать из-под домашнего ареста и на некоторое время скрыться.

Напомним, что 1 марта спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил о внесении на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных нарушениях, предполагающей ужесточение наказания за так называемую "дискредитацию участников СВО".