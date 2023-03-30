Писав статтю про ПВК "Вагнер": у Росії ФСБ затримала журналіста The Wall Street Journal

Спецслужби РФ затримали кореспондента Евана Гершковича у Єкатеринбурзі. Його підозрюють у "шпигунстві". У редакції WSJ вже висловили "стурбованість безпекою свого журналіста".

Related video

У російському Єкатеринбурзі затримали громадянина США та кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича. Його підозрюють у "шпигунстві". Про це повідомили у "РИА Новости".

"За завданням США він займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК (прим.ред.: військово-промислового комплексу), які становлять держтаємницю", — передають журналісти.

Зникнення кореспондента The Wall Street Journal: коли стало відомо

Сьогодні зранку, 30 березня, піарник редакції 66.RU Ярослав Ширшиков повідомив про зникнення журналіста. За його словами, Гершкович приїхав у Єкатеринбург з метою підготувати текст про ПВК "Вагнер".

За інформацією піарника, кореспондент приїхав у Єкатеринбург з Москви 29 березня і після цього не виходив на зв’язок. У 66.RU спробували подзвонити на особистий номер Гершковича, але телефон виявився поза зоною досяжності.

Тоді редакція відправила запит прессекретарю ГУ МВС Свердловської області Валерію Горєлих. Там пообіцяли перевірити інформацію про зникнення іноземця та мету його перебування у країні-агресорці.

Реакція видання The Wall Street Journal

У редакції журналу заявили про стурбованість безпекою свого журналіста.

"The Wall Street Journal глибоко стурбована безпекою пана Гершковича", — йдеться в матеріалі.

Також у редакції розповіли, що кореспондент працював у московському бюро ЗМІ та розповідав про події в Росії. Він був акредитований для журналістської роботи на території країни-агресорки.

Нагадаємо, 29 березня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що у боях за Бахмут беруть участь майже шість тисяч найманців ПВК "Вагнер".

Також 29 березня у росЗМІ повідомили, що вибух у будівлі прикордонного управління ФСБ в Ростові-на-Дону міг спричинити безпілотник.