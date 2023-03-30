Писал статью о ЧВК "Вагнер": в России ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal

Спецслужбы РФ задержали корреспондента Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Его подозревают в "шпионаже". В редакции WSJ уже выразили "обеспокоенность безопасностью своего журналиста".

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В российском Екатеринбурге задержан гражданин США и корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Его подозревают в "шпионаже". Об этом сообщили в "РИА Новости".

"По заданию США он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК (прим.ред.: военно-промышленного комплекса), составляющих гостайну", — передают журналисты.

Исчезновение корреспондента The Wall Street Journal: когда стало известно

Сегодня, 30 марта, утром редакции 66.RU пиарщик Ярослав Ширшиков сообщил об исчезновении журналиста. По его словам, Гершкович приехал в Екатеринбург с целью подготовить текст о ППК "Вагнер".

По информации пиарщика, корреспондент приехал в Екатеринбург из Москвы 29 марта и после этого не выходил на связь. В 66.RU попытались позвонить на личный номер Гершковича, но телефон оказался вне зоны доступа.

Тогда редакция направила запрос пресс-секретарю ГУ МВД Свердловской области Валерию Горелых. Там пообещали проверить информацию об исчезновении иностранца и цель его пребывания в стране-агрессоре.

Реакция издания The Wall Street Journal

В редакции журнала заявили об обеспокоенности безопасностью своего журналиста.

"The Wall Street Journal глубоко обеспокоена безопасностью господина Гершковича", — говорится в материале.

Также в редакции сообщили, что корреспондент работал в московском бюро СМИ и рассказывал о событиях в России. Он был аккредитован для журналистской работы на территории страны-агрессоры.

Напомним, 29 марта председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в боях за Бахмут принимают участие около шести тысяч наемников ЧВК "Вагнер".

Также 29 марта в РосСМИ сообщили, что взрыв в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону мог повлечь беспилотник.