"Намагалися розібрати": вибух у будівлі ФСБ в Ростові спровокував безпілотник, — ЗМІ

Правоохоронці РФ перевіряють й іншу версію інциденту – несправність електрообладнання, що спричинила вибух паливно-мастильних матеріалів.

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Версія про те, що у будівлі прикордонного управління Федеральної служби безпеки в Ростові-на-Дону відбувся вибух через безпілотник, ретельно вивчається російськими слідчими. Про це 29 березня інформують російські медіа.

У дописі йдеться про те, що співробітники спецслужб напередодні вибуху на території Ростовської області виявили розвідувальний дрон. Співробітники спецслужб забрали його та відвезли до Прикордонного управління на вулиці Сіверса. Силовики спробували самостійно розібрати та оглянути БПЛА.

Вони наче намагалися самостійно дістати запис із камери, якою він був обладнаний. Під час відповідних дій безпілотник міг вибухнути. Троє співробітників, які розбирали безпілотник, загинули на місці події. Внаслідок вибуху вогонь перекинувся на склад.

Керівництво відомства наче залишилося незадоволеним результатами перевірки після вибуху в установі. Виявилося, що співробітники ростовського Прикордонного управління не завжди дотримувалися чітких посадових інструкцій, а також правил техніки безпеки. Ймовірно, це і спричинило пожежу та подальший вибух, а також поширення займання. Версія щодо несправності електрообладнання, що спричинила вибух паливно-мастильних матеріалів, є однією з основних.

Нагадаємо, 16 березня у Ростові-на-Дону спалахнула будівля Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Вогонь поширився на значну частину приміщень, де розташована державна інституція країни-агресора. Займання пожежники не могли одразу загасити.

Російські ЗМІ 17 березня повідомили, що кількість загиблих унаслідок пожежі в прикордонній службі ФСБ у місті Ростов-на-Дону знову збільшилася. Одне тіло було знайдено після під завалами одразу після вибуху. Повідомлялося ще щодо чотирьох загиблих. Окрім того, з'явилася інформація, що ще п'ятеро людей отримали серйозні поранення.