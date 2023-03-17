Пожежа в Ростові-на-Дону: кількість жертв у будівлі ФСБ знову збільшилася, — росЗМІ

Джерело в силових структурах зазначає, що тіло людини лежало під завалами та майже повністю згоріло. Російські спецслужби намагаються практично не торкатися цієї теми публічно.

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Кількість загиблих унаслідок пожежі в прикордонній службі ФСБ у місті Ростов-на-Дону знову збільшилася. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на джерело в силових структурах у п'ятницю, 17 березня.

Ще одне тіло було знайдено після під завалами, і тепер відомо про чотирьох загиблих під час пожежі в силовому відомстві.

"Знайшли на першому поверсі під руїнами другого, що обрушився. Практично повністю згорів", — ідеться в повідомленні.

Додатково до цього ще п'ятеро людей отримали серйозні поранення, але їхньому життю нічого вже не загрожує. Водночас офіційно МНС, ФСБ чи інше російське відомство практично не коментує ситуацію про загиблих та інцидент загалом, як зазначили у виданні.

Пожежа на складі ФСБ у Ростові-на-Дону: що відомо

Сталася трагедія в четвер, 16 березня, у місті Ростов-на-Дону. Другий поверх будівлі прикордонного управління ФСБ унаслідок пожежі повністю обвалився. Попередньою причиною займання й обвалення став вибух на складі, проте пізніше губернатор області Василь Голубєв у своєму Telegram-каналі зазначив, що вся проблема була в замиканні електропроводки всередині приміщення. За його словами, через вогонь стався вибух ємностей із пально-мастильними матеріалами.

16 березня на вибух і пожежу відреагували в Офісі президента України. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що цей інцидент говорить про те, що в Російській Федерації послабився контроль із боку силових структур. Україна не має до нього жодного стосунку.