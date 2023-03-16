Паніка та внутрішній конфлікт: у Зеленського відреагували на пожежу в будівлі ФСБ у Ростові (відео)

За словами Михайла Подоляка, інцидент говорить про те, що в Російській Федерації також послабився контроль з боку силових структур. Україна не має до нього жодного стосунку.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вибух і пожежа у будівлі ФСБ у Ростові-на-Дону 16 березня говорить про наближення великого внутрішнього конфлікту в Росії. Про це він написав у себе в Twitter.

За словами Подоляка, у Російській Федерації також послабився контроль з боку силових структур.

"Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в Рф, зокрема в ростовській області, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу Рф до великого внутрішнього конфлікту", — написав Подоляк.

Також він зазначив, що Україна не має жодного стосунку до цього інциденту.

"Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає…" — написав Подоляк.

Нагадаємо, що 16 березня в Ростові-на-Дону спалахнула будівля ФСБ. За попередньою інформацією, інцидент стався на складі прикордонників, а над будинком піднявся стовп чорного диму. ЗМІ додають, що внаслідок пожежі сталася детонація боєприпасів.

Момент вибуху в будівлі ФСБ у Ростові-на-Дону

Потім російські ЗМІ повідомили про перших жертв. За інформацією журналістів, інцидент у прикордонному управлінні стався через несправність електрики. На території складу ФСБ відбувається детонація боєприпасів.