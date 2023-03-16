Паника и внутренний конфликт: у Зеленского отреагировали на пожар в здании ФСБ в Ростове (видео)

По словам Михаила Подоляка, инцидент говорит о том, что в Российской Федерации также ослаб контроль со стороны силовых структур. Украина не имеет к нему никакого отношения.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв и пожар в здании ФСБ в Ростове-на-Дону 16 марта говорит о приближении большого внутреннего конфликта в России. Об этом он написал у себя в Twitter.

По словам Подоляка, в Российской Федерации также ослаб контроль со стороны силовых структур.

"Любое здание ФСБ, горящее или взрывающееся в России, в частности в ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода России к большому внутреннему конфликту", — написал Подоляк.

Также он отметил, что Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту.

"Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает…" — написал Подоляк.

Напомним, что 16 марта в Ростове-на-Дону вспыхнуло здание ФСБ. По предварительной информации, инцидент произошел на складе пограничников, а над зданием поднялся столб черного дыма. СМИ добавляют, что в результате пожара произошла детонация боеприпасов.

Момент взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Дону

Затем российские СМИ сообщили о первых жертвах. По информации журналистов, инцидент в здании Погрануправления произошел из-за неисправности электрики. На территории склада ФСБ также происходит детонация боеприпасов.