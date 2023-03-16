Пожар в здании ФСБ в Ростове: росСМИ сообщают о первых жертвах (видео)

По информации журналистов, инцидент в здании Погрануправления произошел из-за неисправности электрики. На территории склада ФСБ также происходит детонация боеприпасов.

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Во время пожара в Ростове-на-Дону, который вспыхнул 16 марта, рядом со входом на склад ФСБ спасатели обнаружили двух мужчин. Об этом сообщает Baza.

По информации медиа, мужчины работали на складе, в котором произошел пожар. Состояние пострадавших пока неизвестно.

По неподтвержденным данным в подвале здания еще могут оставаться люди.

Пожар в Ростове-на-Дону уже ликвидируют сотрудники МЧС. Пожарные работают из укрытия и пытаются не допустить перехода огня на соседнее здание ФСБ. На место пожара привезли бронированную автоцистерну.

В 13:00 РИА "Новости" со ссылкой на свои источники в экстренных службах сообщило том, что один человек погиб и двое пострадали при пожаре в здании Погрануправления ФСБ.

В свою очередь ТАСС информирует о том, что жителей многоквартирных домов, расположенных рядом с местом пожара эвакуировали.

Тем временем медиа Mash информирует о том, что пожар в Ростове-на-Дону и последующий взрыв в погрануправлении ФСБ по Ростовской области спровоцировала неисправность электропроводки.

По информации издания, пожар в Ростове-на-Дону усилился тогда, когда огонь с кабеля перекинулся на емкости с горюче-смазочными материалами и сотрудники не смогли потушить это своими силами.

Очаг возгорания находился на последнем этаже двухэтажного кирпичного здания. Известно, что пожар в Ростове-на-Дону уже захватил более 800 квадратных метров от общей площади здания.

Напомним, 16 марта в Ростове-на-Дону вспыхнуло здание ФСБ. По информации СМИ, в результате пожара произошла детонация боеприпасов.

Как стало известно ранее, в марте 2023 года огонь охватил третий этаж главного здания Министерства внутренних дел РФ. Пожар возник 7 марта во время ремонтных работ, когда загорелись строительные материалы.