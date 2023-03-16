Пожежа в будівлі ФСБ у Ростові: росЗМІ повідомляють про перших жертв (відео)

За інформацією журналістів, інцидент у прикордонному управлінні стався через несправність електрики. На території складу ФСБ відбувається детонація боєприпасів.

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Під час пожежі в Ростові-на-Дону, яка спалахнула 16 березня, поряд зі входом на склад ФСБ рятувальники виявили двох чоловіків. Про це повідомляє Baza.

За інформацією медіа, чоловіки працювали на складі, де сталася пожежа. Стан постраждалих наразі невідомий.

За непідтвердженими даними, у підвалі будівлі ще можуть залишатися люди.

Пожежу в Ростові-на-Дону вже ліквідують співробітники МНС. Пожежники працюють із укриття й намагаються не допустити переходу вогню на сусідню будівлю ФСБ. На місце пожежі привезли броньовану автоцистерну.

О 13:00 РІА "Новини" з посиланням на свої джерела в екстрених службах повідомило про те, що одна людина загинула і двоє постраждали під час пожежі в будівлі Прикордонного управління ФСБ.

Зі свого боку, ТАРС інформує про те, що мешканців багатоквартирних будинків, розташованих поряд із місцем пожежі, евакуювали.

Водночас медіа Mash інформує про те, що пожежу в Ростові-на-Дону та подальший вибух у прикордонному управлінні ФСБ в Ростовській області спровокувала несправність електропроводки.

За інформацією видання, пожежа в Ростові-на-Дону посилилася тоді, коли вогонь із кабелю перекинувся на ємності з паливно-мастильними матеріалами, і співробітники не змогли загасити це самотужки.

Осередок займання був розташований на останньому поверсі двоповерхової цегляної будівлі. Відомо, що пожежа в Ростові-на-Дону вже охопила понад 800 квадратних метрів від загальної площі будівлі.

Нагадаємо, 16 березня в Ростові-на-Дону спалахнула будівля ФСБ. За інформацією ЗМІ, внаслідок пожежі сталася детонація боєприпасів.

Як стало відомо раніше, у березні 2023 року вогонь охопив третій поверх головної будівлі Міністерства внутрішніх справ РФ. Пожежа виникла 7 березня під час ремонтних робіт, коли спалахнули будівельні матеріали.