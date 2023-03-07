У Москві палає головна будівля МВС Росії, — росЗМІ (відео)

Попередньо пожежа виникла на третьому поверсі, де загорілись будівельні матеріали. РосЗМІ пишуть, що працівники МВС евакуювались.

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Третій поверх головної будівлі Міністерства внутрішніх справ Росії охопив вогонь. На місці працюють пожежники. Про це повідомило російське медіа Baza.

ЗМІ опублікувало відео, на якому з вікон будівлі валить густий дим. Працівники російського МВС, як повідомляється, евакуювались самостійно. Нині вогонь тушать пожежники.

[ + – ] Відео пожежі у головній будівлі МВС Росії

Як з’ясував "Коммерсантъ" пожежа виникла під час ремонтних робіт: загорілись будівельні матеріали.

Екстрені служби дали коментар "РИА Новости" щодо евакуації співробітників міністерства. П’ятеро працівників покинули будівлю самостійно, про постраждалих інформації наразі немає.

Нагадаємо, у селі Маврино в Підмосков’ї місцеві знайшли таємне кладовище. Повідомляється, що 27 однакових могил з’явилось за одну ніч. Журналісти помітили на них ідентичні вінки у кольорах російського прапора та емблему ПВК "Вагнер".

Також 7 березня СБУ повідомила про використання російськими спецслужбами журналістських форумів для збору розвідданих. Правоохоронці з’ясували, що агенти представляються закордонними журналістами та обіцяють гонорари за фото наслідків ракетних ударів.

Як повідомило інтернет-видання "161.ru", російські правоохоронці у місті Шахти затримали двох озброєних чоловіків у камуфляжі. Очевидці розповіли, що окрім автоматів у невідомих був пакет з пательнями, який вилучила поліція. ГУ МВС у Ростовській області не прокоментувало інцидент.