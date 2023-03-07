У Ростовській області затримали двох чоловіків у камуфляжі з автоматами та сковорідками (відео)

У російських соцмережах поширили ролики із затриманням невідомих у місті Шахти. У чоловіків, озброєних автоматами, також вилучили пакет із кухонним приладдям.

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Співробітники поліції у вівторок, 7 березня, затримали двох чоловіків у камуфляжі та з автоматами біля ліцею № 6 у місті Шахти Ростовської області РФ. Про це пише інтернет-видання "161.ru" із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

У російських соцмережах розповсюдили відео із затриманням невідомих на вулиці у прикордонному населеному пункті.

Як уточнюється, місцевий житель зателефонував до поліції, побачивши на вулиці Садовій озброєного чоловіка. На місце одразу ж відправили патруль. Невідомі у камуфляжі намагалися зловити таксі, але не встигли.

[ + – ] До поліції звернувся місцевий житель, якого насторожила людина з автоматом

За словами очевидців, при собі озброєні автоматами чоловіки мали також пакет зі сковорідками, його вилучили.

Наразі затриманих допитують у поліцейській дільниці.

ГУ МВС у Ростовській області ніяк не коментувало затримання чоловіків.

Місто Шахти знаходиться за 26 км від державного кордону з окупованою Луганською областю.

[ + – ] Місто Шахти знаходиться за 26 км від державного кордону з Луганською областю

Нагадаємо, 8 лютого на нафтопереробному заводі в Ростовській області спалахнула пожежа. Площа спалаху на заводі "Ресурс" склала 100 квадратних метрів.

На початку січня влада російського регіону розповідала, що система ППО в області ліквідувала "об'єкт у формі кулі". Малорозмірна ціль вільно летіла за вітром на висоті 2,5 кілометри. Місцеві жителі чули дві гучні "бавовни" у нічному небі.