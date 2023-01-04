"Хлопки" у Ростовській області: влада заявила, що ППО ліквідувала "об'єкт у формі кулі" (відео)

Малорозмірна ціль вільно летіла за вітром на висоті 2,5 кілометра, зазначив губернатор регіону. Місцеві жителі чули дві гучні "хлопки" у нічному небі.

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Російські системи ППО помітили у небі над Ростовською областю об'єкт у формі кулі та ліквідували "небезпеку". Про це написав 4 січня у Telegram губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

"Вчора (3 січня) близько 22 години працювала система ППО за 7 км від населеного пункту Султан Сали в М'ясниківському районі. На висоті 2,5 км виявили малорозмірний об'єкт у формі кулі, що вільно летів за вітром", — зазначив чиновник.

Російські військові помітили об'єкт і прийняли рішення про його ліквідацію. У нічному небі відбулися дві гучні "хлопки", уточнює портал "Кубань 24".

Місцеві Telegram-канали з посиланням на очевидців писали про роботу ППО за 10 кілометрів на північ від Ростова-на-Дону. Про звуки вибухів повідомляли також мешканці обласного центру.

На опублікованих у мережі відео можна спостерігати об'єкт, що світиться в небі, потім лунає вибух.

"Близько пів години тому схожий на зенітну ракету об'єкт збив щось у небі", — зазначали в пабліках.

Василь Голубєв просив жителів регіону зберігати спокій, адже ЗС РФ задіяли всі сили та засоби, а небо "прикрили засобами протиповітряної оборони".

Нагадаємо, що 3 січня лунали вибухи в окупованому Джанкої на півночі Криму. За даними ЗМІ, "хлопки" чули у районі військового аеродрому.

У місті Новий Оскіл у Бєлгородській області 3 січня сталося сильне загоряння на військовому об'єкті. У Telegram-каналах повідомляли про детонацію боєприпасів.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, українські сили ППО за перші 2 дні нового року збили всі дрони-камікадзе, які ЗС РФ запустили по Україні. У новорічну ніч та 2 січня вилетіли 84 апарати.