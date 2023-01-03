Біля аеродрому в окупованому Джанкої збили розвідувальний безпілотник, — ЗМІ

Російські Telegram-канали пишуть про вибухи у Криму. За попередньою інформацією, спрацювала російська система ППО.

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Російські пропагандистські Telegram-канали пишуть про вибухи в окупованому Джанкої на півночі Кримського півострова. Про це, зокрема, повідомляє Telegram-канал "Військовий інформатор".

Пропагандисти стверджують, що вибухи, які чули місцеві жителі, це робота місцевої системи протиповітряної оборони.

Видання Readovka, зі свого боку, уточнює, що за попередньою інформацією, російські сили нібито збили український розвідувальний безпілотник.

Сайт DonPress пише, що вибухи чули біля воєнного аеродрому.

За даними з відкритих джерел, на аеродромі в Джанкої дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС РФ і ППО Південного військового округу, а також три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі- 28, Ка-52. На військовій авіабазі знаходяться вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ.

Коментарів від окупаційної влади про вибухи в Джанкої поки немає.

Нагадаємо, 3 січня у місті Новий Оскол у Бєлгородській області загорівся військовий об'єкт. Місцеві жителі повідомили про детонацію боєприпасів.

2 січня Центр національного спротиву повідомив, що голова окупаційної адміністрації в Севастополі Михайло Развожаєв вивіз із захопленого Криму свою родину та домашніх улюбленців.