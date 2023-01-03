Чути детонацію: на військовому об'єкті в Бєлгородській області велика пожежа, — соцмережі (відео)
Глава місцевої адміністрації запевняє, що сталося займання тимчасової споруди "внаслідок необережного поводження з вогнем".
У вівторок, 3 січня, у місті Новий Оскол у Бєлгородській області РФ на військовому об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Про це пише місцевий Telegram-канал "Бєлгородський інформатор".
Як уточнюють адміністратори пабліку, в місті чути детонацію боєприпасів.
За повідомленнями місцевих жителів, над об'єктом здіймається чорний дим.
При цьому голова адміністрації Новооскольського округу Андрій Гриднєв запевняє, що в місті через "необережне поводження з вогнем" спалахнула "тимчасова споруда".
"Шановні новооскольці, у межах міста, внаслідок необережного поводження з вогнем, сталося займання тимчасової споруди", — прокоментував він.
За словами Гриднєва, пожежу вже вдалося загасити.
Внаслідок пригоди, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 2 січня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про нібито обстріл регіону Збройними силами України. За словами Гладкова, у селі Муром постраждали два приватні будинки та одне авто.
2 січня губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз також говорив про нібито атаку українського безпілотника на об'єкт енергетичної інфраструктури. Telegram-канал "Білгородський інформатор" опублікував фото пожежі, яка почалася на РЕМ.