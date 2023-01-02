Вибило вікна, пошкоджено дах: у Бєлгородській області заявили про обстріл (фото)

За словами губернатора Бєлгородської області, ЗСУ нібито обстріляли село Муром. Осколками снаряда у двох будинках вибило вікна, пошкоджено дах та один автомобіль.

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У вівторок, 2 січня, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про нібито обстріл регіону Збройними Силами України. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Гладкова, у селі Муром постраждали два приватні домоволодіння та одне авто.

"Під обстріл ЗСУ потрапило село Муром у Шебекінському міському окрузі. Постраждалих немає. Є пошкодження у 2 приватних домоволодіннях — осколками снаряда вибито вікна та пошкоджено дах. Також постраждав один автомобіль. Оперативні служби на місці, адміністрація продовжує обхід території", — написав Гладков.

Нагадаємо, 2 січня губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, про нібито атаку українського безпілотника на об'єкт енергетичної інфраструктури. Потім телеграм-канал "Белгородский осведомитель" опублікував фото пожежі, яка почалася на РЕМ.

Раніше Фокус писав, що 2 січня у російському Воронежі повідомили про сильні вибухи. Місцеві жителі повідомили про кілька вибухів у районі аеродрому. Російські воєнкори говорили про роботу ППО.