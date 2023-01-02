Селище без світла: у Брянській області повідомили про атаку нібито українського безпілотника (фото)

За словами місцевого чиновника, було пошкоджено енергооб'єкт у Климівському районі. Там почалася пожежа.

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Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, про нібито атаку українського безпілотника на об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це він написав у себе у " ВКонтакті ".

За словами російського чиновника, вранці 2 січня український БПЛА атакував Климівський район області, через що був пошкоджений об'єкт енергопостачання.

"Сьогодні вранці українським БПЛА було здійснено атаку на Климівський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби. Внаслідок завданого удару пошкоджено об'єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика", — написав він.

Потім телеграм-канал "Білгородський інформатор" опублікував фото пожежі, яка почалася на РЕМ. Повідомляється, що його досі намагаються загасити.

"Пожежа на енергооб'єкті у Брянській області триває — люди набирають воду", — сказано в повідомленні.

[ + – ] Пожежа у Брянській області РФ

Брянська область

Брянська область РФ входить до складу Центрального федерального округу, має кордон з Україною (з Чернігівською та Сумською областями на півдні) та Білоруссю. Частину території Брянської області вздовж кордону з Білорусією та Україною включено до складу прикордонної зони, режим доступу до якої обмежений.

Раніше Фокус писав, що у російському Воронежі повідомили про сильні вибухи. Місцеві жителі повідомили про кілька вибухів у районі аеродрому. Російські воїнкори говорять про роботу ППО.

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