Поселок без света: в Брянской области сообщили об атаке якобы украинского беспилотника (фото)
По словам местного чиновника, был поврежден энергообъект в Климовском районе. Там начался пожар.
Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, о якобы атаке украинского беспилотника на объект энергетической инфраструктуры. Об этом он написал у себя во "ВКонтакте".
По словам российского чиновника, утром 2 января некий украинский БПЛА атаковал Климовский район области, из-за чего был поврежден объект энергоснабжения.
"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", — написал он.
Затем телеграм-канал "Белгородский осведомитель" опубликовал фото пожара, который начался на РЭС. Сообщается, что его до сих пор пытаются потушить.
"Пожар на энергообъекте в Брянской области продолжается — люди набирают воду", — сказано в сообщении.
Брянская область
Брянская область РФ входит в состав Центрального федерального округа, имеет границу с Украиной (с Черниговской и Сумской областями на юге) и Беларусью. Часть территории Брянской области вдоль границы с Белоруссией и Украиной включена в состав пограничной зоны, режим доступа в пределы которой ограничен.
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