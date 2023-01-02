Поселок без света: в Брянской области сообщили об атаке якобы украинского беспилотника (фото)

По словам местного чиновника, был поврежден энергообъект в Климовском районе. Там начался пожар.

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Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, о якобы атаке украинского беспилотника на объект энергетической инфраструктуры. Об этом он написал у себя во "ВКонтакте".

По словам российского чиновника, утром 2 января некий украинский БПЛА атаковал Климовский район области, из-за чего был поврежден объект энергоснабжения.

"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", — написал он.

Затем телеграм-канал "Белгородский осведомитель" опубликовал фото пожара, который начался на РЭС. Сообщается, что его до сих пор пытаются потушить.

"Пожар на энергообъекте в Брянской области продолжается — люди набирают воду", — сказано в сообщении.

[ + – ] Пожар в Брянской области РФ

Брянская область

Брянская область РФ входит в состав Центрального федерального округа, имеет границу с Украиной (с Черниговской и Сумской областями на юге) и Беларусью. Часть территории Брянской области вдоль границы с Белоруссией и Украиной включена в состав пограничной зоны, режим доступа в пределы которой ограничен.

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