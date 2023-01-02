Аеродром із Су-34: у російському Воронежі повідомили про сильні вибухи (відео)

Місцеві жителі повідомили про кілька вибухів у районі аеродрому. Російські воїнкори говорять про роботу ППО.

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У ніч проти 2 січня у російському Воронежі почули сильні вибухи. Про це повідомив російський військкор "Тринадцятий" у Telegram.

"У Воронежі повідомляється про сильний вибух, з'ясовуємо подробиці", — написав він.

Потім він повідомив, що вибух нібито прогримів у небі, оскільки російське ППО збило український безпілотник.

Український журналіст Юрій Бутусов у своєму Telegram повідомив, що вибух стався в районі аеродрому "Балтімор", на якому базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Також у мережі з'явилися відео із вибухами, а також коментарі місцевих мешканців.

[ + – ] Вибухи у Воронежі

Аеродром "Балтімор"

Раніше аеродром називався "Воронеж-Б". Знаходиться у Радянському районі Воронежа. Там дислокується 47-й бомбардувальний (раніше змішаний) авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії ВПС та ППО Західного військового округу ЗС РФ. Використовується російськими військами для завдання авіаударів по території України з 24 лютого 2022 року.

Винищувачі Су-34

Радянський/російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34 використовується для завдання ударів в умовах сильної протидії ППО. Його відносять до покоління 4++, оскільки виконує завдання без прикриття та супроводу винищувачами.

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