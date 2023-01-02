Выбило окна, повреждена крыша: в Белгородской области заявили об обстреле (фото)

По словам губернатора Белгородской области, ВСУ якобы обстреляли село Муром. Осколками снаряда в двух домах выбило окна, повреждены крыша и один автомобиль.

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Во вторник, 2 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о якобы обстреле региона Вооруженными силами Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, в селе Муром пострадали два частных домовладения и одно авто.

"Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. Есть повреждения в 2 частных домовладениях — осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша. Также пострадал один автомобиль. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории", — написал Гладков.

Напомним, 2 января губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, о якобы атаке украинского беспилотника на объект энергетической инфраструктуры. Затем телеграм-канал "Белгородский осведомитель" опубликовал фото пожара, который начался на РЭС.

Ранее Фокус писал, что 2 января в российском Воронеже сообщили о сильных взрывах. Местные жители сообщили о нескольких взрывах в районе аэродрома. Российские военкоры говорили о работе ПВО.