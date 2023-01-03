Слышна детонация: на военном объекте в Белгородской области большой пожар, — соцсети (видео)
Глава местной администрации уверяет, что произошло возгорание временной постройки "в результате неосторожного обращения с огнем".
Во вторник, 3 января, в городе Новый Оскол в Белгородской области РФ на военном объекте вспыхнул масштабный пожар. Об этом пишет местный Telegram-канал "Белгородский осведомитель".
Как уточняют администраторы паблика, в городе слышна детонация боеприпасов.
По сообщениям местных жителей, над объектом поднимается черный дым.
При этом глава администрации Новооскольского округа Андрей Гриднев уверяет, что в городе из-за "неосторожного обращения с огнем" загорелась "временная постройка".
"Уважаемые новооскольцы, в черте города, в результате неосторожного обращения с огнем, произошло возгорание временной постройки", — прокомментировал он.
По словам Гриднева, пожар уже удалось потушить.
В результате происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал.
Напомним, 2 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о якобы обстреле региона Вооруженными силами Украины. По словам Гладкова, в селе Муром пострадали два частных дома и одно авто.
2 января губернатор Брянской области России Александр Богомаз также говорил о якобы атаке украинского беспилотника на объект энергетической инфраструктуры. Telegram-канал "Белгородский осведомитель" опубликовал фото пожара, который начался на РЭС.