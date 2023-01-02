"Губернатор" Севастополя вивіз свою родину із Криму: що про це відомо

За інформацією Центру Національного опору, на Кіпр відлетіли дружина Михайла Развожаєва, старша дочка Олександра та син Максим.

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Михайло Развожаєв — голова окупаційної адміністрації у Севастополі — вивіз із Криму свою родину та домашніх улюбленців. Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

За інформацією Центру, днями Развожаєв відправив на Кіпр свою дружину, сина Максима та дочку Олександру.

Синові Развожаєва у 2022 році виповнилося 11 років. Дитина жила разом із батьками у Севастополі і навіть пішла до першого класу до Севастопольської гімназії №3.

Старша дочка Олександра проживала донедавна у Москві з бабусею. Сам Развожаєв пояснив поділ своєї сім'ї тим, що дівчинка з 4-х років професійно займалася фігурним катанням, а у Севастополі для неї не було необхідної арени для тренувань.

Глава окупаційної адміністрації Севастополя також наказав вивезти з Криму матеріальні цінності і навіть свійських тварин — кішок та собак.

Зауважимо, що тільки згідно з офіційною податковою декларацією за 2021 рік, Развожаєв володіє трьома квартирами (одна з них — у власності, дві інших — у користуванні), а його річний дохід за 2021 рік склав 2 млн 89 тис. рублів (1 млн 58 тис. рублів). грн).

У серпні 2022 року Фокус писало про те, що в ніч на 17 серпня з Криму виїхали так званий "прем'єр-міністр" Сергій Аксьонов і спікер "Держдуми" Володимир Константинов. За інформацією журналістів, для успішного виїзду із півострова окупанти на ніч перекрили Кримський міст.

Наприкінці вересня 2022 року ми також повідомляли про те, що колаборант Кирило Стремоусов утік із Херсона до Криму. До цього Стремоусов провів місяць у Воронежі, переконуючи аудиторію у своїх відеороликах у тому, що знаходиться в Україні.