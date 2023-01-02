"Губернатор" Севастополя вывез свою семью из Крыма: что об этом известно

По информации Центра Национального сопротивления, на Кипр улетели жена Михаила Развожаева, старшая дочь Александра и сын Максим.

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Михаил Развожаев — глава оккупационной администрации в Севастополе — вывез из Крыма свою семью и домашних любимцев. Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

По информации Центра, днями Развожаев отправил на Кипр свою жену, сына Максима и дочь Александру.

Сыну Развожаева в 2022 году исполнилось 11 лет. Ребенок жил вместе с родителями в Севастополе и даже пошел в первый класс в Севастопольскую гимназию №3.

Старшая дочь Алесандра проживала до недавнего времени в Москве с бабушкой. Сам Развожаев объяснил разделение своей семьи тем, что девочка с 4-х лет профессионально занималась фигурным катанием, а в Севастополе для нее не было необходимой арены для тренировок.

Глава оккупационной администрации Севастополя также распорядился вывезти из Крыма материальные ценности и даже домашних животных — кошек и собак.

Заметим, что только согласно официальной налоговой декларации за 2021 год Развожаев владеет тремя квартирами (одна из них — в собственности, две остальных — в пользовании), а его годовой доход за 2021 год составил 2 млн 89 тыс. рублей (1 млн 58 тыс. грн).

В августе 2022 года Фокус писало том, что в ночь на 17 августа из Крыма выехали так называемый "премьер-министр" Сергей Аксенов и спикер "Госдумы" Владимир Константинов. По информации журналистов, для успешного выезда из полуострова оккупанты на ночь перекрыли Крымский мост.

В конце сентября 2022 года мы также сообщали о том, что коллаборант Кирилл Стремоусов бежал из Херсона в Крым. До этого Стремоусов провел месяц в Воронеже, при этом убеждая аудиторию в своих видеороликах в том, что находится в Украине.