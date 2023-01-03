Возле аэродрома в оккупированном Джанкое сбили разведывательный беспилотник, — СМИ

Российские Telegram-каналы пишут о взрывах в Крыму. По предварительной информации, сработала российская система ПВО.

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Российские пропагандистские Telegram-каналы пишут о взрывах в оккупированном Джанкое на севере Крымского полуострова. Об этом, в частности, сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель".

Пропагандисты утверждают, что взрывы, которые слышали местные жители, — это работа местной системы противовоздушной обороны.

Издание Readovka, в свою очередь, уточняет, что по предварительной информации российские силы якобы сбили украинский разведывательный беспилотник.

Сайт DonPress пишет, что взрывы слышали возле военного аэродрома.

По данным из открытых источников, на аэродроме в Джанкое дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС РФ и ПВО Южного военного округа, а также три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. На военной авиабазе находятся и вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Комментариев от оккупационных властей о взрывах в Джанкое пока нет.

Напомним, 3 января в городе Новый Оскол в Белгородской области загорелся военный объект. Местные жители сообщили о детонации боеприпасов.

2 января Центр национального сопротивления сообщил, что глава оккупационной администрации в Севастополе Михаил Развожаев вывез из захваченного Крыма свою семью и домашних любимцев.