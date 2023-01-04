"Хлопки" в Ростовской области: власти заявили, что ПВО ликвидировала "объект в форме шара" (видео)

Малоразмерная цель свободно летела по ветру на высоте 2,5 километра, отметил губернатор региона. Местные жители слышали два громких "хлопка" в ночном небе.

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Российские системы ПВО заметили в небе над Ростовской областью объект в форме шара и ликвидировали "опасность". Об этом написал 4 января в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Вчера (3 января) около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру", — отметил чиновник.

Российские военные заметили объект и приняли решение о его ликвидации. В ночном небе произошло два громких "хлопка", уточняет портал "Кубань 24".

Местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев писали о работе ПВО в 10 километрах к северу от Ростова-на-Дону. О звуках взрывов сообщали также жители областного центра.

На опубликованных в сети видео можно наблюдать светящийся в небе объект, затем раздается взрыв.

"Около получаса назад похожий на зенитную ракету объект сбил что-то в небе", — отмечали в пабликах.

Василий Голубев просил жителей региона сохранять спокойствие, ведь ВС РФ задействованы все силы и средства, а небо "прикрыли средствами противовоздушной обороны".

Напомним, что 3 января раздавались взрывы в оккупированном Джанкое на севере Крыма. По данным СМИ, "хлопки" слышали в районе военного аэродрома.

В городе Новый Оскол в Белгородской области 3 января произошло сильное возгорание на военном объекте. В Telegram-каналах сообщали о детонации боеприпасов.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские силы ПВО за первые 2 дня нового года сбили все дроны-камикадзе, которые ВС РФ запустили по Украине. В новогоднюю ночь и 2 января был вылет 84 аппаратов.