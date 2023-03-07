В Ростовской области задержали двух мужчин в камуфляже с автоматами и сковородками (видео)

В российских соцсетях распространили ролики с задержанием неизвестных в городе Шахты. У мужчин, вооруженных автоматами, также изъяли пакет с кухонной утварью.

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Сотрудники полиции во вторник, 7 марта, задержали двух мужчин в камуфляже и с автоматами возле лицея № 6 в городе Шахты Ростовской области РФ. Об этом пишет интернет-издание "161.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В российских соцсетях распространили видео с задержанием неизвестных на улице в приграничном населенном пункте.

Как уточняется, местный житель позвонил в полицию, увидев на улице Садовой вооруженного мужчину. На место сразу же отправили патрульный наряд. Неизвестные в камуфляже пытались поймать такси, но не успели.

[ + – ] В полицию обратился местный житель, которого насторожил человек с автоматом

По словам очевидцев, при себе у вооруженных автоматами мужчин был также пакет со сковородками, его изъяли.

В настоящее время задержанных допрашивают в полицейском участке.

ГУ МВД по Ростовской области никак не комментировало задержание мужчин.

Город Шахты находится в 26 км от государственной границы с оккупированной Луганской областью.

[ + – ] Город Шахты находится в 26 км от государственной границы с Луганской областью

Напомним, 8 февраля на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области вспыхнул пожар. Площадь возгорания на заводе "Ресурс" составила 100 квадратных метров.

В начале января власти российского региона рассказывал, что система ПВО в области ликвидировала "объект в форме шара". Малоразмерная цель свободно летела по ветру на высоте 2,5 километра. Местные жители слышали два громких "хлопка" в ночном небе.