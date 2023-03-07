"Небіжчики спливають": у Підмосков'ї знайшли таємне кладовище ПВК "Вагнер" (фото)

За словами місцевих жителів села Маврино, однакові могили з'явилися буквально за одну ніч і, зважаючи на все, їх ніхто не відвідує.

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На території Російської Федерації в селі Маврино Московської області з'явилося 27 однакових могил, які, ймовірно, належать бійцям ПВК "Вагнер", що загинули на війні в Україні. Про це повідомляє "Москва Онлайн".

Журналісти зазначають, що на всіх могилах можна помітити ідентичні вінки у кольорах російського прапора та емблему ПВК "Вагнер" із написом: "Кров, честь, батьківщина та відвага". Поруч із хрестами в сніг устромлені паперові стаканчики з написом: "Можливо, чай, а може, й ні".

У самому селищі проживає лише декілька десятків людей. У тому районі Підмосков'я розташований Чкаловський військовий аеродром. Про нові поховання місцевим мешканцям нічого не відомо.

"Кладовище нас не стосується. Воно суто муніципальне. Так, ми бачили, як приїжджали по дві-три машини, щось робили. Це були звичайні ритуальні машини, але не наші. Я цього всього не торкався", — сказав журналістам настоятель місцевої церкви отець Діонісій.

Священнослужитель припускає, що могили, які з'явилися у січні цього року, належать "вагнерівцям". Він також зазначив, що ніхто із родичів до нього не звертався.

[ + – ] Могили бійців ПВК "Вагнер" у Мавриному

Журналісти пишуть, що, судячи з відсутності свічок, свіжих квітів та протоптаних по снігу стежок, могили загиблих найманців ніхто не відвідує.

Жителі села разом із старостою Антоніною Коловою стверджують, що згадані могили з'явилися за одну ніч.

"З нами ніхто не зв'язувався, ніхто не дзвонив. Але те, що вагнерівці тут лежать — це правда. Коли мені прийшла інформація, мовляв, тут поховані герої, то я навіть не очікувала такого почути", — сказала староста Маврино.

Антоніна Колова також поскаржилася, що у її населеному пункті "твориться тихий жах". Село розташоване на торф'яних болотах, через що навесні на цвинтарях спливають труни.

"Небіжчики буквально спливають. Це ж жах якийсь! Весною вони всі опиняються на поверхні. І ці опиняться", — заявила Колова.

Інформацію про те, що у Мавриному поховано "вагнерівців", підтвердив засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Бійці з усієї країни воюють у ПВК "Вагнер". Тому немає нічого дивного в тому, що хтось із наших героїв похований у селищі Маврино", — сказав Пригожин журналістам.

Нагадаємо, що 5 березня офіцер ВКС РФ у відставці Віталій Вотановський повідомив про виявлення на цвинтарі ПВК "Вагнер" у Краснодарському краї РФ майже 30 нових могил загиблих на війні в Україні бійців.

Раніше, 15 лютого, служба ВВС повідомила, що мешканці окупованого Луганська на початку місяця знайшли за містом 42 свіжі могили, в яких можуть бути поховані найманці ПВК "Вагнер", які воювали в Україні.