Мешканці Луганська помітили свіжі могили: там можуть бути поховані "вагнерівці", — ВВС

Як з'ясували журналісти, родичі загиблих навіть не знали про смерть близьких. Зіставивши імена на надгробках із рішеннями суду, з'ясувалося, що більшість з похованих раніше відбував покарання в російських колоніях.

Related video

Жителі окупованого Луганська на початку лютого знайшли за містом 42 свіжі могили, в яких можуть бути поховані найманці ПВК "Вагнер", які воювали в Україні. Про це у середу, 15 лютого, повідомляє ВВС.

За інформацією журналістів, мешканці окупованого селища Кіров, яке розташоване неподалік цвинтаря, стверджують, що могили ніхто не відвідує. Місцеві вирішили сфотографувати могили й імена загиблих росіян на надгробках. Фото розіслали в соціальних мережах. Зрештою відгукнулися 9 людей, які навіть не знали, що їхні родичі загинули на фронті.

У відкритих джерелах журналісти ВВС знайшли згадки про 37 чоловіків, чиї імена та дати народження збігаються із зазначеними на надгробках. З'ясувалося, що 35 із них — це громадяни Росії, ще один — громадянин Білорусі родом з Узбекистану. При цьому щодо 20 із похованих військових російські суди виносили вироки. На думку ЗМІ, це може вказувати на те, що в могилах поховані найманці ПВК "Вагнер", які активно набирали до своїх лав кримінальників.

Журналістам ВВС вдалося зв'язатися з родичами деяких загиблих. Одна з них, мати загиблого, сказала, що востаннє її син дзвонив із Луганська у вересні минулого року, коли отримав нібито незначне поранення. При цьому дзвінок було здійснено 18 вересня, а на табличці датою смерті вказано 15 вересня 2022 року.

Ще двоє росіян, яким додзвонилися співробітники ВВС, підтвердили, що їхні родичі відбували покарання в колоніях і приєдналися до ПВК "Вагнер", після чого їх відправили на фронт.

Поховання "вагнерівців"

Нагадаємо, 25 січня журналісти The New York Times опублікували супутникові знімки, на яких можна побачити, як цвинтар "вагнерівців" збільшився за останні місяці. На той час нарахували приблизно 170 могил.

[ + – ] Цвинтар ПВК "Вагнер" у Росії

Раніше, 2 січня, повідомлялося про те, що неподалік міста Гарячий Ключ Краснодарського краю РФ і станиці Бакинської з'явився цвинтар для найманців ПВК "Вагнер", які загинули на фронті в Україні. На той момент на цвинтарі нарахували 93 могили.